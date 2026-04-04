تصعيد إسرائيلي لافت وغارات مكثفة تضرب الجنوب اللبناني

كشف أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات على عدة مناطق في الجنوب اللبناني خلال الساعات القليلة الماضية، في تصعيد لافت على وتيرة الاستهدافات.

أبرز المناطق المستهدفة

وأوضح سنجاب أن من بين أبرز الضربات حزام ناري على بلدة قانا في قضاء صور، واستهداف بلدة باتولي وعدد من البلدات الأخرى، إضافة إلى غارة على سيارة في برج الشمالي، حيث أدى الانفجار إلى اندفاعها نحو منطقة مأهولة بالمدنيين، ما يرجّح ارتفاع عدد الضحايا.

استهداف الجسور الحيوية

وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد استهداف الجسر الرابط بين سحمر ومناطق جنوب نهر الليطاني، وتحديدًا في منطقة مشغرة، رغم استهدافه سابقًا فجر اليوم، ضمن مسعى لعزل مناطق شمال النهر عن جنوبه.

العمليات البرية والتحشدات الإسرائيلية

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن وتيرة العمليات البرية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، ربما بسبب الأحوال الجوية، إلا أن تحشدات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة على تخوم مدينة بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.