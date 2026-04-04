خبير عسكري: التصعيد الإسرائيلي في لبنان مفتوح بلا سقف.. ويهدف لفرض واقع جديد

أكد العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان تتجه نحو مزيد من التوسع، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية والتوغل البري تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، خاصة في جنوب لبنان.

الاعتماد على التوغل التدريجي وحرب الاستنزاف

وأوضح بالوكجي، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل تعتمد على التوغل التدريجي وحرب الاستنزاف، مع تنفيذ عمليات ليلية وضربات مركزة على البنية التحتية، بهدف إنشاء منطقة عازلة والضغط على حزب الله، دون اللجوء إلى سيناريو اجتياح كامل كما حصل في ثمانينيات القرن الماضي.

فرص الحلول السياسية محدودة

وقال إن فرص كبح التصعيد أو الوصول إلى حلول سياسية تبدو محدودة، في ظل تشابك المصالح الإقليمية والدولية، مؤكداً أن المشهد يعكس مشروعًا أوسع يمتد ما وراء لبنان إلى ترتيبات إقليمية أكبر.

الوضع الداخلي اللبناني يزيد الأزمة تعقيدًا

وأضاف بالوكجي أن الانقسامات السياسية وضعف مؤسسات الدولة في لبنان يزيدان من صعوبة احتواء التصعيد، مشيرًا إلى أن أي تسويات إقليمية قد تؤثر جزئيًا لكنها لن تنهي الأزمة بالكامل.