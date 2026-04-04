قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد شركة متخصصة في تصنيع وتعبئة التمور ببنها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم، السبت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، شركة "الطحان" المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور، باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وخلال تفقده لعدد من خطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي من الدكتور علي فودة، مدير التطوير بالشركة، حول خطوط إنتاج التمور المتنوعة، كما تناول معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مساحة المصنع 1080 مترا، ويبلغ عدد العمالة 200 عامل، ومن المستهدف زيادته ليصل إلى 250 عاملا.

وأوضح في الوقت نفسه أن متوسط حجم الإنتاج السنوي يبلغ 1160 طنا، بينما يصل متوسط حجم الإنتاج الشهري إلى 96 طنا، ومتوسط حجم إنتاج دبس التمر الشهري 41.6 طن شهريا، ومستهدف زيادة إنتاجه ليصل إلى 83.2 طن شهريا، كما يبلغ متوسط إنتاج التمر بالمكسرات 55 طنا شهريا، ومستهدف زيادتها إلى 80 طنا شهريا، لافتا أيضا إلى أن متوسط عدد عبوات التمر بالمكسرات التي يتم إنتاجها شهريا تقريبا من 87 ألف علبة إلى 90 ألف علبة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمعدلات إنتاج المصنع وجودة المنتجات، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل إضافة نوعية للمنطقة الصناعية وتسهم في توفير فرص عمل عديدة للشباب، كما تسهم في زيادة الصادرات المصرية من التمور لمختلف الأسواق العالمية.

كما حرص رئيس الوزراء على لقاء العاملين للاطمئنان على بيئة العمل، حيث استفسر منهم عن طبيعة الأجور والحوافز والمكتسبات التي يحصلون عليها، حيث أكد العاملون أنهم يحصلون على عوائد مادية مناسبة، كما يتمتعون بامتيازات أخرى، معبرين عن رضاهم عن بيئة العمل داخل المصنع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

الوزراء التمور رئيس الوزراء تعبئة التمور

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

