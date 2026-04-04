رئيس الوزراء يتفقد معرض منتجات الشركات الصناعية ببنها

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، السبت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بتفقد معرض المنتجات المتنوعة للشركات الصناعية بالمنطقة.

رافقه كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء منتجات المصانع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نظام المناطق الاستثمارية يُعد أحد الأنظمة الاستثمارية الحديثة التي تعتمد على نموذج التنمية المتكاملة، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات استثمارية تضم أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية في مواقع مخططة ومجهزة، ويوفر هذا النظام أراضي ووحدات مجهزة بالمرافق الكاملة، يتم تطويرها بواسطة مطورين متخصصين بما يرفع عبء الترفيق عن الدولة.

وقال الدكتور محمد فريد: “يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية متكاملة في مختلف القطاعات عبر توفير بيئة جاهزة ومحفزة لإقامة المشروعات، كما يتيح النظام استصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة للمستثمرين من خلال جهة إدارية واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، وفي الوقت نفسه يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار”.

كما سلط الوزير الضوء على منطقة بنها للصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي على مساحة 46 فدانًا، وهي متخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، وقد تم إنشاؤها بحجم استثمارات يبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، وتضم المنطقة 60 مشروعا صناعيا؛ حيث توفر هذه المشروعات ما يزيد على 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف وزير الاستثمار أن النشاط الفعلي للمنطقة بدأ في سبتمبر 2021، وتضم 147 وحدة صناعية، وتتراوح مساحة كل وحدة منها بين 240 م2 – 360 م2، وهناك وحدات متنوعة للأنشطة التجارية والخدمية تشمل “6 ثلاجات - 18 مخزنا ـ 16 منفذ بيع”، كما يتوافر 51 مشروعا تعمل بالمنطقة (139 وحدة صناعية).

كما يتوافر بالمنطقة العديد من الخدمات، وتضم نقطة إسعاف، ونقطة إطفاء، وفرع لأحد البنوك المصرية، ومسجد، وقد تم توصيل المرافق للمنطقة من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة لشبكة الاتصالات.

في الوقت ذاته، تم التأكيد أن المنطقة الاستثمارية ببنها نجحت بشكل ملموس في المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، والإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلبت تخصيص المزيد من الأراضي؛ للتوسع في مشروعات المنطقة؛ نظرا لإقبال المستثمرين على إقامة مشروعاتهم بها.

وتجول رئيس مجلس الوزراء في أنحاء معرض منتجات الشركات الصناعية بالمنطقة الصناعية؛ حيث زار جناحا لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج البدائل الغذائية، ويقوم بتصدير 60% من إنتاجه.

كما تفقد جناحا لشركة أخرى متخصصة في تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، والتي يتم توجيه كامل إنتاجها لتغطية السوق المحلية؛ حيث تنتج الشركة حاليا 18 طنا من هذه المنتجات وتستهدف زيادته إلى 36 طنا خلال المرحلة المقبلة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح شركة أخرى للصناعات الغذائية متخصصة في تصنيع الأرز والفول السوداني، ويتم تصدير 60% من إنتاجه للأسواق الخارجية، ويتم تخصيص 40% للسوق المحلية.

وخلال جولته بالمعرض، تفقد رئيس الوزراء الجناح الخاص بأحد المصانع المتخصصة في تجهيز الخضراوات المجمدة، والذي ينتج 17 ألف طن سنوياً، ويصدر لنحو 28 دولة حول العالم.

كما تفقد جناحا آخر لتجميد الخضراوات والفاكهة، ثم توجه لتفقد جناح شركة أخرى تنتج المكملات الغذائية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتصل طاقته الإنتاجية إلى مليون ونصف المليون علبة أسبوعيا.

وأشاد رئيس الوزراء بالمنتجات المعروضة، التي وصفها بأنها تضاهي مثيلاتها في مختلف دول العالم، معبرا عن سعادته بهذه الصناعات التي تسهم في تغطية حاجة السوق المحلية، وكذا التصدير، وهو ما يسهم في توافر هذه الأنواع، ويحقق توازن الأسعار المنشود.