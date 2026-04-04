عماد الدين حسين: إسقاط الطائرات الأمريكية قد يمثل «نقطة انعطاف» في الحرب

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن عمليات إسقاط الطائرات الأمريكية الأخيرة قد تشكل «نقطة انعطاف» في مسار الحرب، مشيرًا إلى أن تأثيرها الحقيقي سيظل مرهونًا بما ستسفر عنه التطورات الميدانية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استمرار العمليات العسكرية، خاصة مع استهداف منشآت الطاقة مثل المجمعات البتروكيماوية في إيران قد يدفع نحو تصعيد أوسع، لافتًا إلى أن أي ضربات إضافية قد تقابل بردود إيرانية في المنطقة، ما يزيد من حدة المواجهة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن مثل هذه التطورات قد تؤثر على طريقة تناول الصحف الغربية للحرب، خاصة إذا تحولت إلى نقطة تحول حقيقية في الميدان، موضحًا أن الإعلام عادة ما يعيد تقييم مواقفه مع تغير موازين القوى أو تصاعد الخسائر.

وأضاف أن تزايد الخسائر الأمريكية قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى أحد مسارين: إما الانسحاب ووقف العمليات أوالتورط بشكل أعمق في الحرب، مرجحًا أن يكون السيناريو الثاني أكثر احتمالًا في ظل التصريحات الأخيرة.