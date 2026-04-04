كاتب صحفي: إسقاط الطائرات «نقطة انعطاف» في الحرب وتصعيد محتمل يهدد الاقتصاد

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن حادثة إسقاط الطائرات الأخيرة قد تكون «نقطة انعطاف» في مسار الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أن تأثير هذه الحادثة على مسار الأحداث العسكرية لا يزال مرهونًا بما ستسفر عنه التطورات الميدانية في الفترة القادمة.

وفي حديثه عبر قناة القاهرة الإخبارية، أكد حسين أن هذه التطورات قد تمثل بداية لتصعيد أكبر يهدد الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

تأثير إسقاط الطائرات على مسار الحرب

عماد الدين حسين شدد على أن تطور إسقاط الطائرات يفتح المجال أمام احتمالات جديدة في الحرب. ورغم أن هذه الحادثة قد تكون مؤشرًا على تصعيد محتمل، إلا أن تأثيرها الفعلي سيعتمد على تطورات الميدان، إذ قد تساهم في تغير مسارات الصراع بشكل جذري. وفي حال استمر الوضع العسكري في التصاعد، ستكون هنالك تبعات أكبر على المستوى الإقليمي والدولي.

استهداف منشآت الطاقة وتهديد الاستقرار الإقليمي

أشار حسين إلى أن استهداف المنشآت الحيوية مثل المجمعات البتروكيماوية في إيران قد يزيد من احتمال التصعيد، حيث قد ترد إيران على أي هجمات إضافية بشكل أكثر قوة، مما يؤدي إلى تصعيد أكبر للمواجهة في المنطقة. وأوضح أن هذا التصعيد قد يعمق الأزمات في المنطقة ويزيد من حدة التوترات بين القوى الكبرى المتورطة في النزاع.

إعادة تقييم الإعلام الغربي للموقف

من زاوية أخرى، أكد عماد الدين حسين أن مثل هذه التطورات قد تؤثر بشكل مباشر على كيفية تناول الصحافة الغربية للحرب. وعادةً ما يعيد الإعلام الغربي تقييم مواقفه تجاه الصراعات مع تغير موازين القوى على الأرض أو تصاعد الخسائر البشرية والمادية. لذا، فإن الأحداث الأخيرة قد تدفع الصحافة الغربية إلى مراجعة مواقفها وتقديم تحليلات جديدة حول مستقبل الحرب.

الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية

من جهة أخرى، تحدث حسين عن الخيارات المتاحة للإدارة الأمريكية في حال تصاعدت الخسائر، سواء على مستوى القوات الأمريكية أو على الصعيد الدبلوماسي. وقال إن الإدارة الأمريكية قد تواجه خيارين: الأول هو الانسحاب ووقف العمليات العسكرية، أما الثاني فهو التورط بشكل أعمق في الحرب. ورجح حسين أن الخيار الثاني هو الأكثر احتمالًا، خاصةً في ظل التصريحات الأخيرة من قبل المسؤولين الأمريكيين التي تشير إلى نية الولايات المتحدة في الاستمرار في المشاركة الفاعلة في الصراع.

تصعيد الحرب وتأثيره على الاقتصاد العالمي

حذر حسين من أن أي تصعيد عسكري إضافي، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، قد يكون له تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي، خاصةً إذا استمر استهداف المنشآت الحيوية مثل منشآت الطاقة. كما أن هذا التصعيد قد يهدد استقرار أسواق النفط العالمية ويزيد من أسعار الطاقة، مما يخلق تحديات اقتصادية جديدة للعالم.

في الختام، أكد عماد الدين حسين أن الأحداث الحالية قد تمثل نقطة تحوّل حاسمة في مسار الحرب، وأن التصعيد العسكري سيكون له تبعات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.