وزارة الاستثمار تطلق موقعها الجديد لدعم مجتمع الأعمال وتيسير بيئة الاستثمار في مصر

أعلنت وزارة الاستثمار اليوم عن الإطلاق الرسمي لموقعها الإلكتروني الجديد mift.gov.eg ليكون البوابة الرسمية للوزارة ومرجعًا رسميًا للمعلومات والخدمات المرتبطة بأنشطة الوزارة في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يوفر مصدرًا موحدًا وموثوقًا للمستثمرين المحليين والدوليين والشركاء التجاريين.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق الموقع الإلكتروني يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، مشيراً إلى أن أهمية الموقع تكمن في كونه نقطة الانطلاق الرئيسية للمستثمر نحو مختلف الخدمات والمنصات الرقمية التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

بوابة موثوقة للمعلومات

وأشار الوزير إلى أن الموقع سيكون بمثابة بوابة موثوقة للمعلومات، تُمكن المستثمرين والمصدرين من الوصول السريع إلى القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والتجارة، والتعرف على الحوافز والتيسيرات المختلفة، بما يدعم نمو أعمالهم وتوسعها داخل السوق المصري.

ويتضمن الموقع الإلكتروني الجديد مجموعة من الأقسام المتخصصة التي تم تطويرها وفقاً للممارسات الدولية، التي تتيح للمستثمر السياسات والتشريعات والقرارات المختصة بشئون الاستثمار وبالأخص الأنظمة الاستثمارية والحوافز وكذلك الرخص الذهبية والاتفاقيات التجارية والعديد من المؤشرات التي سيتم تطويرها تباعا، والتقارير الدورية الخاصة بأداء التجارة الخارجية ، فضلاً عن المعلومات والخدمات الداعمة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما يوفر الموقع معلومات واضحة ومبسطة حول التسهيلات والحوافز والإجراءات المنظمة للاستثمار في مصر، إلى جانب قاعدة بيانات متكاملة للاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، والتقارير الدورية الخاصة بأداء التجارة الخارجية غير البترولية، فضلاً عن المعلومات والخدمات الداعمة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما يتضمن الموقع ولأول مرة مكتبة تشريعية موحدة تضم القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستثمار والتجارة الخارجية في مكان واحد، بما يوفر مرجعًا رسميًا ومحدثًا للمستثمرين والمصدرين، ويسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الشفافية.

ويضم الموقع كذلك قسماً خاصاً بالمركز الإعلامي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات الصحفية والأخبار والتغطيات الخاصة بالأنشطة واللقاءات والزيارات الرسمية، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

كما سيعمل المركز على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وإتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية كأحد اليات جذب وتحفيز الاستثمار .