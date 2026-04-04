قبل وفاته.. وصية مؤثرة للقارئ محمد العبساوي: سامحوني وادعوا لي بالرحمة

رحل عن عالمنا اليوم القارئ الشيخ محمد سمير العبساوي، أحد قرّاء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، تاركًا خلفه وصية إنسانية مؤثرة كتبها في شهر سبتمبر الماضي، حملت معاني التسامح والرجاء في رحمة الله.

وجاء في وصيته: “حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائمًا، وإن كنت يومًا أخطأت فسامحوني، وانسوا أخطائي واذكروا أجمل صفاتي”.

كما دعا الراحل أن يشفع له القرآن، وأن يشهد له الناس بالخير، قائلًا: “اللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وأدخلني جنتك، وأسكني الفردوس الأعلى أنا وكل أحبتي برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وتفاعل عدد كبير من محبي الشيخ الراحل مع وصيته، مستحضرين مسيرته في خدمة كتاب الله، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته.