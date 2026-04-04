سقوط مصاب في بتاح تكفا عقب القصف الإيراني على وسط إسرائيل

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بسقوط مصاب بجروح في مدينة بتاح تكفا، نتيجة القصف الإيراني الذي استهدف وسط إسرائيل، وذلك بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

القصف الإيراني على وسط إسرائيل

وأوضحت المصادر أن القصف الإيراني أسفر عن أضرار مادية محدودة، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية تقييم الأوضاع واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المدنيين.

متابعة مستمرة للتطورات

وتواصل الجهات المختصة في إسرائيل رصد الأحداث ومتابعة أي تطورات جديدة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة وتأثيراتها على المناطق الوسطى من الدولة.