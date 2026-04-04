قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إجراء 162 قسطرة قلبية وتركيب منظمات دائمة ومؤقتة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود المخلصة التي تبذلها مديرية الشؤون الصحية بالشرقية للقضاء على قوائم الانتظار فى عمليات القلب والقسطرة القلبية فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التخصصية المقدمة للمواطنين لافتا أن التطور الملحوظ في مستوى الخدمات التخصصية، خاصة في مجالات القسطرة القلبية وجراحات القلب، يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي، ويهدف إلى تقديم خدمة طبية متقدمة تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بأقسام الجراحات القلبية والقسطرة القلبية بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي نجحت خلال شهر مارس الماضي في إجراء ١٦٢ عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية بكفاءة، مع تركيب منظمات دائمة ومؤقتة.

واشار الي انه شهدت مستشفى الزقازيق العام نجاح الفرق الطبية بأقسام جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية في إجراء (٩٠) قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية منها (٥١ )حالة حرجة، و(٣٩) حالة ضمن قوائم الانتظار، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، إلى جانب تركيب( ٣ )منظمات دائمة و(٣ )منظمات مؤقتة وتم خروج المرضى بحالة جيدة بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

فيما شهدت مستشفى فاقوس المركزي نجاح الفرق الطبية بأقسام جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية في إجراء ٧٢ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وذلك منذ افتتاح قسم القسطرة القلبية نهاية العام الماضي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن إجمالي حالات القسطرة القلبية التي تم إجراؤها  بمستشفى الزقازيق العام منذ انشائها حتى الان ل( ٣ الاف و٩١٤) حالة، منها( ٩٠) منظمًا دائمًا و(١٢٢ )منظمًا مؤقتًا، مع تركيب الدعامات اللازمة للمرضى وفقًا للتشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي والعمل على تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي مع الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية الشؤون الصحية بالشرقية عمليات القلب الخدمات الطبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

