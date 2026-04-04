إجراء 162 قسطرة قلبية وتركيب منظمات دائمة ومؤقتة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود المخلصة التي تبذلها مديرية الشؤون الصحية بالشرقية للقضاء على قوائم الانتظار فى عمليات القلب والقسطرة القلبية فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التخصصية المقدمة للمواطنين لافتا أن التطور الملحوظ في مستوى الخدمات التخصصية، خاصة في مجالات القسطرة القلبية وجراحات القلب، يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي، ويهدف إلى تقديم خدمة طبية متقدمة تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بأقسام الجراحات القلبية والقسطرة القلبية بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي نجحت خلال شهر مارس الماضي في إجراء ١٦٢ عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية بكفاءة، مع تركيب منظمات دائمة ومؤقتة.

واشار الي انه شهدت مستشفى الزقازيق العام نجاح الفرق الطبية بأقسام جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية في إجراء (٩٠) قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية منها (٥١ )حالة حرجة، و(٣٩) حالة ضمن قوائم الانتظار، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، إلى جانب تركيب( ٣ )منظمات دائمة و(٣ )منظمات مؤقتة وتم خروج المرضى بحالة جيدة بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

فيما شهدت مستشفى فاقوس المركزي نجاح الفرق الطبية بأقسام جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية في إجراء ٧٢ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وذلك منذ افتتاح قسم القسطرة القلبية نهاية العام الماضي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن إجمالي حالات القسطرة القلبية التي تم إجراؤها بمستشفى الزقازيق العام منذ انشائها حتى الان ل( ٣ الاف و٩١٤) حالة، منها( ٩٠) منظمًا دائمًا و(١٢٢ )منظمًا مؤقتًا، مع تركيب الدعامات اللازمة للمرضى وفقًا للتشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي والعمل على تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي مع الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى.