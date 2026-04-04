أعلى جودة.. تفاصيل الخدمات والتغذية والمخيمات لـ حجاج السياحة

في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحج السياحي ، وفي إطار استعداداتها الجادة لموسم الحج وتوفير كافة السبل لنجاحه وضمان تقديم افضل خدمة للحجاج ، نظمت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة لقاء موسعا لكافة شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام مع قيادات ومسؤولي الشركة المتعاقدة معها لخدمات الحجاج المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة بكافة برامجه " الفاخر والخمس نجوم والاقتصادي والبري " تم خلاله مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم الحج هذا العام ، ووضع السيناريوهات المختلفة للموسم وآلية التحرك لمواجهة كافة التحديات



تأتي أهمية الاجتماع لقرب بدء الموسم وانطلاق رحلات الحج، وقد تم تنظيمه في مقر الشركة بمكة المكرمة ، وحضره بالمقر جميع رؤساء تضامنات الشركات السياحية المنظمة للحج وممثليها وعددهم أكثر من ١٥٠ رئيس تضامن ومن أصحاب الشركات ، وسعيا للتوسع في الاستفادة من الاجتماع والاجابة علي كافة استفسارات الشركات المنظمة للحج ، أتاحت لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة ووليد خليل نائب رئيس اللجنة بالتنسيق مع الشركة مع أتاحت حضور باقي الشركات " أون لاين " عبر تقنية الزوم للمشاركة في فعالياته والاستفادة من الحوارات المثمرة التي دارت خلاله



مناقشات مثمرة وقرارات مهمة

بدأ اللقاء باستعراض مهم قدمه أحمد سمير نائب المدير التنفيذي للشركة الحجاج المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة، حول خطة المجموعة واستعداداتها للموسم ، ومن أهم ملامح تلك الخطة الاهتمام بجودة الخيام وتوزيع الحجاج داخلها ، مع وضع نظام صارم لتأمين بوابات المخيمات أولا لقصر دخولها فقط علي حجاج الشركات المسجلين بكل مخيم ، وثانيا ضمان وجود مكان لكل حاج خاصة بمشعر مني ، مع زيادة أعداد عمال الخدمات بكافة المخيمات لضمان حسن خدمة حجاج السياحة بكافة برامجه " الفاخر والخمس نجوم والبري والاقتصادي "

كما قررت ادارة المجموعة تخصيص مشرف من طرفها لكل مجموعة من الشركات " حوالي ٣ شركات " يبدأ من الآن المتابعة مع هذه الشركات وتنسيق وصول الحجاج ومغادرتهم وكل ما يتعلق بخدمتهم وحسن ضيافتهم



استلام المخيمات وطباعة التأشيرات

كما أكد نائب المدير التنفيذي انه تم إصدار كافة تأشيرات حجاج السياحة و يجري الآن الاستعداد لطبع بطاقة نسك الخاصة بكل حاج والتنسيق مع الشركات لتسليمها بسهولة فور وصول الحجاج

واشار الي ان المجموعة استلمت كافة الأراضي المخصصة للحج السياحي المصري بكافة برامجه وأوشكت الشركة علي الانتهاء من تجهيزها وفرشها وتأهيلها لاستقبال الحجاج فور بدء موسم الحج



محاكاة حية للتغذية في المشاعر



وفي لفتة مهمة لطمأنة الشركات وكذلك الحجاج على جودة الخدمات التي ستقدم خلال موسم الحج بمخيمات منى وعرفات ، جهزت مجموعة الراجحي بالتنسيق مع لجنة السياحة الدينية بالغرفة نماذج حية من البوفيهات والوجبات التي سيتم تقديمها للحجاج في مخيمات منى وعرفات ، فقد قامت شركات التغذية والموردين بتنفيذ بوفيهات حية ومماثلة لما سيتم تقديمه للحجاج ، وتم تقسيم البوفيهات حسب كل برنامج " خمس نجوم واقتصادي وبري "



وقد تنافست شركات التغذية المعتمدة لخدمة حجاج السياحة في جودة الأطعمة التي سيتم تقديمها للحجاج في المخيمات



وقد لاقى مستوى جودة الخدمة والتغذية استحسان وإشادة كبيرة من الشركات ، ووعد مسؤولو الشركة بالتحسين المستمر في الخدمات المقدمة حبا وتقديرا للحجاج المصريين

حضور رفيع



ونظرا لأهمية الاجتماع ودوره في الاستعداد للموسم ، فقد حرص على حضوره كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، كما حضره ممثلون من وزارة السياحة والآثار على رأسهم المهندس محمد رضا مدير عام أدار السياحة الدينية بالوزارة

وشارك بالطبع في الاجتماع الذي استمر عدة ساعات من غرفة الشركات كل من رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ونائبه ، ويسري السعودي عضو اللجنة رئيس لجنة فض المنازعات بالغرفة

وأشرف على تنظيم الاجتماع أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة الشركات، وساهر سليم مدير السياحة الدينية بالغرفة بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة ، وعبد الله سمباوة مدير ادارة الاستثمار بالمجموعة، واحمد شافعي مدير ادارة المشاعر المقدسة، وعماد قرط مدير علاقة مصر وجميع مديري الإدارات المختلفة.



إشادات مستحقة

ووسط حالة من التفاؤل والراحة لنتائج الاجتماع والإطمئنان على الاستعداد للموسم ، توالت الإشادات خلاله ، بدأها ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية الذي توجه بالشكر إلى كل من قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار بإشراف سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات لجهود القطاع وجميع العاملين به في مساندة الشركات منذ بداية الموسم

كما توجه تركي بالشكر وإشادة خاصة إلى لجنة السياحة الدينية بالغرفة لجهودها الكبيرة خلال الموسم والتي أسفرت عن تسهيلات كبيرة للشركات السياحية بعدة صور بفضل جهد اللجنة وكذلك الجهاز الإداري للغرفة ، مطالبا الشركات بضرورة بذل أقصى جهد للعمل على نجاح الموسم

ومن جانبه أشاد المهندس محمد رضا مدير ادارة السياحة الدينية بالوزارة بالجهد والتعاون المبذول من الجميع لإنجاح الموسم ، موجها الشكر إلى وزارة الحج والعمرة وما تبديه من تعاون كبير مع الجميع وتقديم كافة التسهيلات ، كما توجه بالشكر إلى لجنة السياحة الدينية بالغرفة للجهد المتميز من رئيس اللجنة والأعضاء طوال الموسم وتعاونهم مع الوزارة ، مشيدا كذلك بما لمسه من جدية لدى مجموعة الراجحي وعمل مؤسسي ينبئ بموسم متميز وناجح

ومن جانبهم أشاد مسؤولوا شركة ضيافة حجاج السياحة بالتعاون الكبير من لجنة السياحة الدينية بالغرفة وكذلك ما لمسوه من جهد صادق ومتميز للجهاز الإداري للغرفة ، متوجهين بشكر خاص الى ساهر سليم مدير عام السياحة الدينية بالغرفة لتعاونه معهم على مدار الساعة ومنذ بداية الموسم.