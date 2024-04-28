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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تقود مساعي جادة للتوصل إلى تصور كامل لصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل

دمار في غزة
دمار في غزة

جددت مصر مساعيها لتأمين صفقة تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل بعد أسابيع بدا فيها أن مثل هذه الجهود قد فشلت ووصلت إلى طريق مسدود، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وذكرت مصادر لـشبكة AWP أن المرحلة الثانية من صفقة الهدنة قد تشهد خروج بعض قادة حماس في غزة إلى القاهرة، وفق ما أفادت به العربية.

ووضعت مصر تصورا مفصلا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل والهدنة في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وفد التفاوض الإسرائيلي قد يتوجه إلى القاهرة والقرار سيكون  بعد تلقي رد حماس.

وقالت صيفة جيروزاليم  بوست العبرية، أن إسرائيل  حذرت حماس من أنه سينفذ عملية عسكرية كبيرة ما لم تقبل الجماعة  باتفاق مطروح على الطاولة لإطلاق سراح بعض وليس كل الأسرى المتبقين البالغ عددهم 133.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس للقناة 12: "إذا كان هناك اتفاق، فسنعلق العملية"، بينما بواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته للعملية.


وأكد كاتس أن “الإفراج عن الرهائن يمثل أولوية قصوى ”.

 وتحدث بعد أن زار وفد مصري إسرائيل لإجراء محادثات مع إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد.
وتدرس حماس الرد الرسمي الإسرائيلي وقالت حماس في بيان إنها تلقت يوم السبت الرد الرسمي الإسرائيلي على أحدث مقترحاتها لوقف إطلاق النار وستدرسه قبل تقديم ردها.

مصر الهدنة

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