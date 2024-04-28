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أخبار البلد

دراسة جديدة للقومي للبحوث: بذور القرع العسلي تعالج الاكتئاب الناتج عن الضغوط العصبية

القرع العسلي
القرع العسلي

قالت الدكتورة مروة حلمي العظمة، باحث بقسم الفسيولوجيا الطبية- معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية - المركز القومي للبحوث، إن الاكتئاب يُعتبر مرض العصر، حيث يزداد عدد المصابين به كل عام، خاصة الناتج عن الضغوط العصبية نتيجة لمشاكل الحياة والتحديات التي نواجهها يوميًا، والتي تؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية على الفرد والمجتمع.

 

بذور القرع العسلي تعالج الاكتئاب نتيجة الضغوط العصبية 

وأضافت “العظمة”: "لاحظنا أن الأدوية المضادة للاكتئاب المتوفرة حاليًا تظهر استجابة متأخرة وانتكاسًا، وتسبب آثارًا جانبية ضارة، بالإضافة إلى زيادة المخاطر الصحية التي يتعرض لها المريض، بالإضافة إلى المخاطر البيئية".

وأوضحت أنه تم تصميم نموذج محاكٍ للاكتئاب الناشئ عن الضغوط في فئران التجارب لدراسة دور التغذية العلاجية بالزنك وزيت بذور القرع العسلي في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى الفئران، من خلال معالجة الالتهابات العصبية والتخلص من الشوارد الحرة. 

وذكرت أن الزنك يعتبر من أهم العناصر التي يعتمد عليها الجسم في تنظيم العديد من العمليات الحيوية، خاصة تلك التي تتعلق بوظيفة المخ.

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وتابعت: “كما أن زيت بذور القرع غني بالعديد من المواد الفعالة والفيتامينات والمعادن الهامة التي تعمل على تخفيف الالتهابات، وقد أظهرت التجربة أن الزنك وزيت بذور القرع نجحا في تخفيف أعراض الاكتئاب، من خلال إجراء بعض الاختبارات السلوكية والنفسية التي تهدف إلى تقييم الحالة الاكتئابية لدى فئران التجارب، وملاحظة تحسنها نتيجة لتناول المغذيات العلاجية”.

واستطردت: “كما تم التأكد من فعالية العلاجات من خلال قياس مستويات النواقل العصبية وبعض معاملات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وبهذا، فإن التغذية العلاجية تفتح آفاقًا جديدة لنا في علاج العديد من الأمراض”.

بذور القرع العسلي القرع العسلي الإكتئاب الضغوط العصبية المضادة للاكتئاب

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