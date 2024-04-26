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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بمُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة Thinqi

صدى البلد

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة Thinqi، والتي اطلقتها جامعة بنها في ديسمبر 2023، في إطار خُطة الجامعة لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم الهجين.

وثمن الوزير مُبادرة جامعة بنها؛ لإطلاق هذه المسابقة؛ كخُطوة رائعة لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم الهجين في مصر؛ بهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس على ابتكار وتطوير مقررات إلكترونية مُميزة تُلبي احتياجات الطلاب وتُسهم في إثراء تجربتهم التعليمية.

من جانبها، أعربت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، عن سعادتها بالفائزين في هذه المسابقة المميزة، التي تساهم في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير مُحتوى تعليمي غني ومتنوع للطلاب.

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وأشارت مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، إلى أن منصة (Thinqi) هي منصة تعليمية تُتيح لأعضاء هيئة التدريس وضع المقررات الإلكترونية للطلاب بصورة تفاعلية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية نظام إدارة التعلم  (Thinqi)بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري؛ لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري في دعم المقررات الدراسية، بجانب توحيد نظام إدارة التعلم بين الجامعات الحكومية مع الحصول على إحصائيات عامة عن مدى استخدام التكنولوجيا في التعليم، والاستفادة من أدوات التأليف والفصول الافتراضية والمحتوى الكثيف ببنك المعرفة المصري والاختبارات الإلكترونية.

 

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