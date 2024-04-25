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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة تعقد ندوة للتعريف بـ الأسبوع العربي للبرمجة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية المصرية في دعم مُشاركة المنظمات الثلاث (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) في تنفيذ برامج ومشروعات بما يحقق أهداف الدول العربية والإسلامية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، الندوة الإعلامية الافتراضية المصرية للتعريف بالدورة الرابعة للأسبوع العربي للبرمجة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف بعنوان "التطبيقات الذكية للغة العربية"، والإعلان عن بدء المُشاركات المصرية، فضلاً عن استعراض البرنامج التدريبي المصري لرفع كفاءة وزيادة وعي الطلاب المصريين والطلاب بالدول العربية باستخدامات التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي في اللغة العربية وكيفية المُشاركة في مُسابقات الأسبوع العربي للبرمجة وكيفية الدخول في مجال ريادة الأعمال.

ومن جهته، أكد د. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن الأسبوع العربي للبرمجة يهدف إلى مُساعدة الطفل العربي على اكتشاف المُشكلات في استخدام اللغة العربية في التكنولوجيا وإيجاد حلول مُناسبة لها، بالإضافة إلى تفعيل دور المدرسة في المُشاركة في دعم استخدام اللغة العربية في مجالات الإبداع الرقمي، وتعزيز قدرة الطفل العربي على استيعاب مفاهيم وأساليب التقنيات الحديثة، فضلاً عن تأهيل المدرسين المُشاركين في هذا الحدث بجميع اختصاصاتهم من خلال برنامج تدريبي مُتميز.

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وأكد د. إبراهيم فتحي معوض رئيس اللجنة العلمية للأسبوع العربي للبرمجة على أهمية الأسبوع العربي للبرمجة، مُوضحًا أن مُسابقات الأسبوع العربي للبرمجة في دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٣ شهدت مُشاركات كثيفة من قبل الوطن العربي، حيث بلغ عدد المُشاركين ما يقرب من ٣ ملايين طالب ومعلم بالوطن العربي، مشيرًا إلى أن مصر حققت في هذا المشروع مراكز مُتقدمة على مستوي الترتيب العام حيث بلغت حجم المشاركات المصرية مليون وثلاثمائة ألف وخمسمائة مُشارك.

ومن جهته، أشاد د. محمد الجمني المُدير التنفيذي للأسبوع العربي للبرمجة بالوطن العربي، بالدور الذي قامت به اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في نجاح الدورات السابقة للأسبوع العربي للبرمجة، مُعربًا عن شكره للأزهر الشريف على استضافة حفل ختام الدورة الثالثة لهذا الحدث خلال شهر فبراير الماضي، مؤكدًا على الدعم الكامل من قبل منظمة الألكسو لفعاليات الدورة الرابعة للأسبوع العربي للبرمجة.

وفي كلمته نقل د. أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بالأزهر الشريف تحيات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر الشريف خلال الدورات السابقة للأسبوع العربي للبرمجة، مُوضحًا أن مُؤسسة الأزهر الشريف تعمل على تعزيز الوحدة العربية ومواكبة العصر، وكذا استشراف المُستقبل من خلال هذه المُبادرات وذلك بالتعاون مع منظمة الألكسو واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.
ومن جهته أكد د. أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية للشؤون الأكاديمية على أن الدورة الرابعة للأسبوع العربي للبرمجة تركز على "تطبيقات اللغة العربية الذكية"، حيث تبرز دور اللغة العربية كخصوصية ثقافية محلية، وتشجع على احترامها وتعزيزها وفقًا لأهداف 2030 للتنمية المُستدامة، فضلاً عن تعزيز مُشاركة الطلاب في مجال ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.


ومن جانبها، كما أكدت  عواطف الهجان مُدير مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي باللجنة الوطنية المصرية، والمُدير التنفيذي للمشروع بمصر على تكوين فريق وطني مصري من كافة الجهات المتعاونة للمُشاركة في الدورة الرابعة للأسبوع العربي للبرمجة، إضافة إلى وجود مُنسقين بكافة المحافظات لشرح وتوضيح أهمية المُشاركة في فعاليات هذا الحدث، مُؤَكِّدة على أن مُسابقات الأسبوع العربي للبرمجة تتمثل في مُسابقة المدرسة الذهبية، خاصة بالمدارس التي أنجز مدرسوها أكبر عدد من الأنشطة خلال فترة تسجيل الأنشطة، وكذا مُسابقة مُبادرة المربّـي الذهبي خاصة بأفضل مبادرة يقوم بها المدرّس خلال فترة تسجيل الأنشطة، إضافة إلى مُسابقة الفريق الذهبي خاصة بأفضل مشروع يقدمه فريق الطلاب.


شهد الاجتماع عرض تقديمي لبعض الفائزين في مُسابقات الأسبوع العربي للبرمجة خلال الدورة السابقة، كما شهد مُشاركة  وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمُبادرات التربوية والمُشرف العام على الأسبوع العربي للبرمجة، والمهندس محمود الجابري مُدير الشركات الاستراتيجية ومُدير شركة كلاسيرا للتعلم الذكي بمصر، فضلًا عن العديد من الخبراء والمعنيين من الجهات المتعاونة والمانحة.

 

التعليم العالي العلوم والثقافة العربي للبرمجة الذكاء الاصطناعي

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