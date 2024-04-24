عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد علوم البحار: نفوق الحيتان على الشواطئ بسبب حوادث السرعة في المياه

نفوق الحيتان
نفوق الحيتان

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، الرئيس السابق لمعهد علوم البحار والمصايد، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو ورئيس المجموعة الافريقي، إن نفوق الحيتان والقروش وخروج أي كائن بحري للشواطئ تكون نتيجة حوادث لان الحيتان والأسماك بشكل عام في البحار تجري بسرعة معينة وهذه السرعة  تنتج لهم اكسجين.

txt

بدء عصر البناء والاستقرار|رئيس جامعة النيل يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بـ«تحرير سيناء‎‎»

txt

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل نائبة وزير العلوم والابتكار بجمهورية التشيك

txt

أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات في كافة مجالات العلوم

txt

مصر تؤكد على تقديم كافة أشكال الدعم في مجالات التعليم العالي للدول الإفريقية

txt

6 جامعات من الجيل الرابع .. منظومة التعليم العالي تشهد إنجازًا تاريخيًّا في سيناء في عهد الرئيس السيسي

txt

إفتتاح المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث

txt

تخفيضات تصل إلى 50% للطلاب الفلسطينيين على المصروفات الدراسية بالجامعات المصرية.. تفاصيل

txt

القومي للبحوث: مهتمون بالربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجاته

txt

القومي للبحوث يحتفل باليوبيل الذهبي للمعهد الطبي والدراسات الإكلينيكية.. صور

txt

مذكرة تفاهم بين مصر وإيطاليا لتعزيز للتعاون الدولي في مجال الفضاء


وأضاف زكريا لصدى البلد، أنه نتيجة أي صدام أو مركب تصادم في حوت، تقل حركة الكائنات البحرية ويقل الاكسجين، أو نتيجة محاولة الصيد وتعلق الحوت بأحد الشباك أو أي كائن بحري يقوم الصائدين للاسماك بإعادتهم مرة أخرى للبحر لعدم حاجتهم لهم.

 

وتابع: " وبالتالي يفقدوا السيطرة على العوم في المياه وبذلك يصبح تحت سيطرة الأمواج التي تخرجه للشاطئ".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعا

موضوعات متعلقة

بدء عصر البناء والاستقرار|رئيس جامعة النيل يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بـ«تحرير سيناء‎‎»

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل نائبة وزير العلوم والابتكار بجمهورية التشيك

أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات في كافة مجالات العلوم

مصر تؤكد على تقديم كافة أشكال الدعم في مجالات التعليم العالي للدول الإفريقية

6 جامعات من الجيل الرابع .. منظومة التعليم العالي تشهد إنجازًا تاريخيًّا في سيناء في عهد الرئيس السيسي

إفتتاح المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث

تخفيضات تصل إلى 50% للطلاب الفلسطينيين على المصروفات الدراسية بالجامعات المصرية.. تفاصيل

القومي للبحوث: مهتمون بالربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجاته

ترشيحاتنا

لاعب أوروبي .. حقيقة انضمام تريزيجيه والنني للأهلي قبل مونديال 2025

خالد الجندي: الاستعاذة بالله تشمل شياطين الإنس والجن .. فيديو

الزمالك يتعرض لإيقاف القيد بسبب قضية خالد بوطيب.. ما القصة؟

تغلق 11 مساًء| المواعيد الجديدة للمحلات.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري بالفوز على البنك الأهلي 3-2

بمشاركة 11 دولة| الرئيس يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 11 دولة| الرئيس يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية

أول صورة لفستان ابنة بدرية طلبة قبل حفل الزفاف تثير الجدل بالفيسبوك

في ملتقى القاهرة الأدبي.. كيف تتحول المدن لحكايات ؟

شاهد إطلالة بدرية طلبة في استعدادات زفاف ابنتها تثير السوشيال ميديا

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ