معهد علوم البحار: نفوق الحيتان على الشواطئ بسبب حوادث السرعة في المياه

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، الرئيس السابق لمعهد علوم البحار والمصايد، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو ورئيس المجموعة الافريقي، إن نفوق الحيتان والقروش وخروج أي كائن بحري للشواطئ تكون نتيجة حوادث لان الحيتان والأسماك بشكل عام في البحار تجري بسرعة معينة وهذه السرعة تنتج لهم اكسجين.



وأضاف زكريا لصدى البلد، أنه نتيجة أي صدام أو مركب تصادم في حوت، تقل حركة الكائنات البحرية ويقل الاكسجين، أو نتيجة محاولة الصيد وتعلق الحوت بأحد الشباك أو أي كائن بحري يقوم الصائدين للاسماك بإعادتهم مرة أخرى للبحر لعدم حاجتهم لهم.

وتابع: " وبالتالي يفقدوا السيطرة على العوم في المياه وبذلك يصبح تحت سيطرة الأمواج التي تخرجه للشاطئ".

