القومي للبحوث: مهتمون بالربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجاته

قالت الدكتورة إيمان كامل، القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية، إن المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية هذا العام يناقش موضوع الربط بين الابحاث العلمية والتطبيق على صحة الانسان وعلاجاته من الامراض المختلفة فى العيادات والمستشفيات.

وأشارت إلى أن الربط يكون فى شتى مجالات الطب التى تشملها المبادرات الرئاسية مثل الامراض غير السارية والسمنة والأورام والصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل، وطب الجلد والتجميل والليزر والطب المعملى بكل تخصصاته.

وشارك بالمؤتمر نخبة من أساتذة وعلماء المركز القومى للبحوث في المجالات الطبية المتعددة.

المركز القومي للبحوث

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