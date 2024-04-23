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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للبحوث: مهتمون بالربط بين الأبحاث العلمية والتطبيق على صحة الإنسان وعلاجاته

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

قالت الدكتورة إيمان كامل، القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية، إن المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية هذا العام يناقش موضوع الربط بين الابحاث العلمية والتطبيق على صحة الانسان وعلاجاته من الامراض المختلفة فى العيادات والمستشفيات.

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وأشارت إلى أن الربط يكون فى شتى مجالات  الطب التى تشملها المبادرات الرئاسية مثل الامراض غير السارية والسمنة والأورام والصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل، وطب الجلد والتجميل والليزر والطب المعملى بكل تخصصاته.

وشارك بالمؤتمر نخبة من أساتذة وعلماء المركز القومى للبحوث في المجالات الطبية المتعددة.

المركز القومي للبحوث

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