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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنسيق وامتحانات نهاية العام.. أبرز الملفات على طاولة الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إنَّ المجلس سيعقد اجتماعه الدوري الشهر المقبل، مشيرا إلى أن أبرز الملفات المقرر مناقشتها خلال الاجتماع من قبل المجلس الأعلى هي استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي ستقام في موعدها وفقا الخريطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار المصدر لـ صدى البلد، إلى أن الامتحانات ستعقد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، كما سيتم العمل على تجهيزات تنسيق 2024 حيث سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة ما وصلت له اللجان التي تم تشكيلها من أجل النظر في توزيع أعداد الطلاب على الكليات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وما يشهده من تغيرات.

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وأضاف أنه سيتم متابعة استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الشهادات المعادلة، كما سيتم متابعة أيضا تجهيز المستشفيات الجامعية من أجل استقبال الأشقاء الفلسطينيين.

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