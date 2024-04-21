تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه لا يوجد تعديل بمناهج الفصل الراسي الثاني بالجامعات، أو حذف منها، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستجرى على المناهج المقرر دون حذف، ووفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

موعد امتحانات الميدتيرم بالجامعات

وأشار مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن الامتحانات ستجرى نهاية الشهر الحالي في موعدها، دون تأجيل مشيرا إلى أنه لا يتم منع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الامتحانات.



وأوضح لصدى البلد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، انتظام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بعد العيد، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.