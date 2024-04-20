عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الذكاء الاصطناعي وحماية الفصحي ضمن مناقشات المؤتمر الدولي السنوي لمجمع اللغة العربية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

ينظم مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره الدولي السنوي في دورته التسعين تحت عنوان "اللغة العربية وتحديات العصر: تصورات.. واقتراحات.. وحلول"،  تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمقر المجمع بالزمالك؛ خلال الفترة من 22 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

txt

إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS ..أبرز أخبار التعليم العالي في أسبوع

txt

كشف طبي لطلاب الجامعات.. مبادرة رئاسة جديدة ضمن قرارات المجلس الأعلى للتعليم

txt

اجتماع تعارفي بين ممثلي المؤسسات البحثية المصرية وأكاديمية العلوم الصينية

txt

صندوق رعاية المبتكرين يُعلن عن اختيار منسقين بالجامعات والمدارس المصرية

txt

الجامعة البريطانية والأمم المتحدة يطلقان ماراثون من أجل الصحة العامة بمصر.. صور

txt

مركز بحوث وتطوير الفلزات يعلن فتح باب التقدم للتدريب الصيفي

txt

تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير|تفاصيل

txt

اليونسكو تُعلن فتح التقدم لـ5 زمالات في علم الآثار والحفاظ عليها لعامي 2024-2025

txt

ختام الندوة الدولية الـ30 حول تفاعل النيوترونات مع النوى في شرم الشيخ|صور

txt

تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومؤسسة «هنجملها» لزراعة 500 شجرة مثمرة


تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة الافتتاح للدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس المجمع، وكلمة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم يلقي عدد من أعضاء مؤتمر المجمع من غير المصريين كلماتهم من بينهم؛ د. الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربى بموريتانيا، وكلمة بعنوان "بين مؤتمرين" للدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع.

ويناقش المؤتمر فى جلساته المغلقة عددًا من المصطلحات اللغوية والعلمية المُقدمة من لجان؛ علوم الأحياء والزراعة، والتربية وعلم النفس، وعلوم البيئة، واللهجات والبحوث اللغوية، والفيزياء، والألفاظ والأساليب، والجيولوجيا، والحاسبات، والمعجم الكبير (مواد من حرفي الطاء والظاء)، والتاريخ والآثار، والفلسفة الإسلامية، والإنثروبولوجيا، ومعجم لغة الشعر العربي، والرياضيات، والإعلام، والهندسة، والجغرافيا، وأصول اللغة، والنفط.

كما يناقش المؤتمر فى جلساته العلنية _بحضور الجمهور _ عددًا من البحوث حول التحديات التى تواجه اللغة العربية فى هذا العصر من بينها؛ الدفاع عن اللغة العربية فى ضوء التحديات المعاصرة، والبرامج الحاسوبية لتعليم اللغة العربية، والنظرة المجتمعية للغة العربية، واللغة العربية والتحديات المعاصرة وسُبل مواجهتها في ظل توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأصيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أقسام اللغة العربية وآدابها.

وتناقش جلسة المائدة عدة موضوعات من بينها؛ "مشكلات الترجمة"، وندوة حول الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية، والقبول المجتمعي للألفاظ الجديدة، والبُعد المؤسسي في حماية الفصحي ورواجها والنهوض بها، وجهود مجمع اللغة العربية في التقريب بين الفصحي والعامية، وطرح حلول لمشكلة الإزدواجية اللغوية، فضلًا عن مناقشة حول الأدب الرقمي، وندوة حول الازدواج اللغوي في رواية "عرس الزين" للأديب السوداني الطيب صالح.

ويختتم المؤتمر فعالياته بعرض تقرير ختامي عن أعمال المؤتمر، والإعلان عن القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها، ثم كلمات الختام لضيوف المؤتمر من غير المصريين، ورئيس المجمع.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتم عقده بالحضور الفعلي للمشاركين من مصر، وكذا عبر تقنية (ZOOM) للمشاركين من خارجها، حيث يشارك فى المؤتمر عدد من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا فى العالم العربي، وأعضاء مؤتمر المجمع وأعضاؤه المراسلون، ولفيف من المختصين في علوم اللغة العربية وآدابها من مصر والدول العربية وخارجها.

ويُعد مجمع اللغة العربية، هيئة علمية تعني بالمحافظة على سلامة اللغة العربية، والنظر في أصولها وأساليبها، ودراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية، وبحث كل ما له شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها.

ويعود تاريخه لعام 1932 حيث صدر مرسوم بإنشاء "مجمع اللغة العربية الملكي"، تابعًا لوزارة المعارف، وتم عقد الجلسة الأولى للدورة الأولى في عام 1934، ثم تابع المجمع عمله، ويعد الآن هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتتبع وزير التعليم العالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مجانا.. شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بهذه الطريقة

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

موضوعات متعلقة

إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS ..أبرز أخبار التعليم العالي في أسبوع

كشف طبي لطلاب الجامعات.. مبادرة رئاسة جديدة ضمن قرارات المجلس الأعلى للتعليم

اجتماع تعارفي بين ممثلي المؤسسات البحثية المصرية وأكاديمية العلوم الصينية

صندوق رعاية المبتكرين يُعلن عن اختيار منسقين بالجامعات والمدارس المصرية

الجامعة البريطانية والأمم المتحدة يطلقان ماراثون من أجل الصحة العامة بمصر.. صور

مركز بحوث وتطوير الفلزات يعلن فتح باب التقدم للتدريب الصيفي

تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير|تفاصيل

اليونسكو تُعلن فتح التقدم لـ5 زمالات في علم الآثار والحفاظ عليها لعامي 2024-2025

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. فرص ضائعة بالجملة من الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

أكثر من 500 ألف شقة.. الإسكان تزف بشرى سارة لمحدودي الدخل

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

النشرة الدينية.. فضل صيام الست من شوال.. دار الإفتاء تحتفي بذكرى ميلاد النبي.. وهدوء وانتظام في امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

أمامنا مرحلة جديدة صعبة.. الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر في العلاقات مع أمريكا

مكافآت مجزية وإجراءات عاجلة| قرارات جديدة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر إطلاق هتلر على نفسه الـ"فوهرر".. ما معنى الاسم؟

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

ماذا يحدث عند غسل الوجه بـ ماء جوز الهند.. مفاجأة صادمة

نوع من الزيوت يحميك من أمراض مزمنة.. احرص على تناول ملعقة ونصف يوميا

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ