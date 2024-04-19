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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليونسكو تُعلن فتح التقدم لـ5 زمالات في علم الآثار والحفاظ عليها لعامي 2024-2025

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ 5 زمالات في مجال علم الآثار والحفاظ عليها لعامي 2024-2025؛ بهدف تعزيز قدرات الموارد البشرية وتعزيز التفاهم والصداقة الدوليين بين الأمم والشعوب.

وأكدت منظمة اليونسكو على أنه يوجد 16 دولة عضوًا بالمنظمة من بينهم جمهورِية مصر العربية لهم الحق في التقدم لهذا البرنامج، على أن يتم منح المُرشَّحين الخمسة المُختارين الفرصة لإجراء تدريب أثري لمدة 9 أشهر خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2024 وحتى 30 يونيو 2025، والذي سيتضمن دورة رئيسية حول: "أساليب جديدة مُتعددة التخصصات في المُمارسة الأثرية" ودورات إضافية وتكميلية مُختارة بكلية الآثار بجامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان ببولندا.

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☆ شروط التقدم:
- يجب أن يكون المُرشح حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير ويُفضل أن يكون ذلك في مجال علم الآثار أو الحفظ.
- أن يُتقن القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.
- لا يزيد عمره عن 40 عامًا.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج وكيفية التقدم يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.unesco.org/en/fellowships/poland-archaeology-conservation

 

على أن يتم إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي الخاص باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وذلك في موعد غايته 3 مايو 2024 حتى يتسنى للجنة الوطنية اتخاذ اللازم في هذا الشأن. 
[email protected]
[email protected]

 

علمًا بأنه لن يتم النظر في الترشيحات غير مستوفاة لشروط البرنامج أو التي يتم تقديمها بعد الموعد المُحدد.

 

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