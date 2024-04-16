البحث العلمي تعلن فتح التقديم بجامعة الطفل والاحتفال باليوم العالمي.. سجل عبر الرابط

أعلنت جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي في إطار الاحتفال باليوم العالمي الأول لجامعات الطفل بالتعاون مع الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل عن تنظم جامعة الطفل يوما تعريفيا بالبرنامج وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم السبت الموافق 20 ابريل 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا.



وأوضحت أن الدعوة مفتوحة للجميع وعلى الراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/YrRASQ6rD9XGe6Sb7



وقد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب القبول للدورة الثامنة لجامعة الطفل لعام 2023-2024م وذلك يوم الخميس الموافق 04/04/2024 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً علمًا بأن باب التسجيل يغلق تلقائيًا فى كل جامعة على حدى و ذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة.



التسجيل يتم عبر الرابط التالي:

http://childuni.asrt.sci.eg/lms/login.php