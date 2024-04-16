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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة هليوبوليس تتعاون مع شركة بريفكت سباينينج لتقديم الخدمات الاستشارية وتعزيز التنمية المستدامة

جامعة هليوبوليس
جامعة هليوبوليس

صرح الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة بأنه فى ظل دور الجامعة التنموى وتقديم الخدمات الاستشارية للبيئة المحيطة وتضامنا مع رؤية مركز البصمة الكربونية في جامعة هليوبوليس التي تهدف إلى زيادات الوعي بالتغير المناخي و تعزيز مبدأ التنمية المستدامة  تم التعاون، مع شركة perfect Spinning من اجل تقديم الخدمات الإستشارية وتقديم حلول مستدامة في إنتاج الخيوط و تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور جودة هلال إلى أن هذا التعاون يعبر عن التزامنا القوي بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة و نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية. 

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وأضاف الدكتور جوﮂة هلال بأن الهدف من الشراكة هو تقديم الخدمات الاستشارية وتقييم للبصمة الكربونية وإجراء سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لرفع مستوى الوعي حول ظاهرة الإحتباس الحراري وتغير المناخ وبروتوكول الغازات الدفيئة والبصمة الكربونية وشهادات الكربون ودعم تسويق شهادات الكربون ومعيار اقتصاد المحبه وتسهيل تبادل الخبرات وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب جامعة هليوبوليس على مصانع الغزل المثالية.

حضر الاتفاقية كل من  حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور جودة هلال رئيس الجامعة، ورئيس مجلس الإدارة  شركة Perfect Spinning   الأستاذ محمد العشماوي، و مديرة مركز البصمة الكربونية دكتور. ثريا سعده والرئيس التنفيذي لشركة perfect للغزل الدكتور سامح سعيد و مسئول ملف الاستدامة بالشركة الأستاذ بكري أحمد .

ومركز البصمة الكربونية CFC هو مركز معتمد لتحديد كمية غازات الدفيئة ومراقبتها والإبلاغ عنها وفقا لمعيار ISO 14064-1 ، ولدى CFC رؤية لمساعدة المنظمات على تحديد المخاطر والفرص للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وشركة Perfect Spinning  هي شركة رائدة في السوق المصرية وهي رائدة في إنتاج الخيوط المستدامة منذ عام 2011. تتمثل المهمة الأساسية لشركة Perfect Spinning في لعب دور حاسم في التنمية المستدامة وتعزيز المجتمع من خلال تصنيع خيوط عالية الجودة ومستدامة بأسعار تنافسية لمجموعة متنوعة من صناعات النسيج في جميع أنحاء العالم. الاستفادة من الخبرة والدراية والتكنولوجيا لفريقهم المتمرس  وخلق بيئة عمل محفزة وآمنة ونظيفة لموظفيها والتمسك بالقيم والأخلاق الإنسانية في عملياتها.

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