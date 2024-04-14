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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فتح باب التقدم لبرامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي

صدى البلد

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على الارتقاء بقدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم لبرامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي مصر، في مجالات حيوية تشمل:
• البيانات الضخمة (Big Data) 
• الذكاء الاصطناعي (AI)
• الحوسبة السحابية (Cloud Computing)
• مراكز البيانات (Datacom)
• الأمان (Security)
• شبكات الوصول (Access Network)
• تقنية الجيل الخامس (5G)

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ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع قدرات العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي، ومُواكبة التطورات المُتسارعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز مهارات البحث العلمي والتطوير، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اختبار مبدئي لمعرفة مدى إلمام المُتقدمين بالمبادئ الأساسية للشبكات ونظم التشغيل وقواعد البيانات.

وقد تحدد يوم 21 أبريل الجاري ليكون آخر موعد للتسجيل في البرنامج، وذلك من خلال الرابط التالي:
https://skillshub.mohesr.gov.eg/index.php/students/courses-list

 

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