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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

لدعم الابتكار والاستدامة.. جامعة النيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر للتأمين

صدى البلد

 

وقعت جامعة النيل باعتبارها مؤسسة تعليمية معروفة بتميزها العلمي، مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، وذلك بحضور الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل، وعمر جودة, عضو مجلس الإدارة المنتدب, والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين.

يأتي هذا التعاون حرصا من الطرفين على رفع مستويات الوعي والمعرفة والثقافة التأمينية ودعم الابتكار وطرق التحول الرقمي وتحقيق النمو المستدام.

من جانبه أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، على أن هذا التعاون من شأنه النهوض بصناعة التأمين خاصة وأن الجامعة تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعمل على تعميق سبل التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة والصناعة المصرية وتوسيع دائرة الشراكة مع الكيانات العلمية والبحثية المحلية والعالمية اعتماداً على الآليات المتطورة ونظم التحول الرقمي المستحدثة في الجامعة والمخرجات التي شهد لها العديد من ذوي الخبرة محلياً وعالمياً.

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في ذات السياق اعرب عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بهذا التعاون مؤكدا أن مصر للتأمين تنتهج استراتيجية طموحة لتعزيز  مكانتها بسوق التأمين على الصعيد الفني والبشري وذلك من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي للتحول الرقمي في قطاع التأمين   وتعظيم كفاءة العنصر البشري.

وأوضح أن التعاون  مع جامعة النيل يعد خطوة هامة  وحيوية للتطوير والنمو وذلك من خلال الجمع بين الخبرة الاكاديمية لجامعة النيل باعتبارها جامعة رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وإدارة الاعمال وخبرة ورؤية شركة مصر للتأمين مؤكدا أن أوجه التعاون ستشمل بناء العديد من المبادرات  الاستراتيجية التى تحقق اهداف الشركة كمبادرة اطلاق تخصص جديد بكلية إدارة الاعمال يختص بـ Insurtech  برعاية شركة مصر للتأمين لأول مرة بمصر ، وتصميم برامج متميزة في مجال التأمين وتطوير الخدمات الغير مالية هذا بالإضافة الى العمل بشكل وثيق مع جامعة النيل من اجل تعزيز كفاءة العنصر البشري بشركة مصر للتأمين وهو ما تحرص الشركة على الاستثمار فيه لإدراكها وايمانها التام بأهمية العنصر البشري في تحقيق اهداف ورؤى الشركة وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة يقدمها مركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتدريب فريق العمل بشركة مصر للتأمين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وقدرتهم على التفكير الإبداعي المتطور  لتحسين خدمات الشركة وسيشمل التعاون تقديم مجموعة من الدبلومات التنفيذية والمهنية المعترف بها دوليا وبرامج الدراسات العليا التى تقدمها الجامعة هذا بالإضافة الى التعاون مع الشركة لرعاية  واكتساب المواهب التى تتناسب واحتياجات المستقبل والتعاون في مجال نشر الوعي التأميني لدى طلاب الجامعة ونشر الثقافة التأمينية بينهم من خلال المشاركة في المعارض والأحداث التي تنظمها الجامعة.

في سياق متصل قال الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة، والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة النيل للتعاون الدولي والاستدامة، أن مذكرة التفاهم بين جامعة النيل وشركة مصر للتأمين تعكس الرؤية المشتركة لكلا الكيانين للمساهمة في نمو وتطوير الخدمات غير المالية في صناعات من خلال التأمين، ومن خلال الجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل ومعرفة السوق لشركة مصر للتأمين ، وأكد أن الشراكة الحالية تهدف إلى زيادة كفاءة العاملين بشركة مصر للتأمين من خلال التدريب على برامج التحول الرقمي و تحسين المنتجات التأمينية و الخدمات الغير مالية بالإضافة إلى تخريج مجموعة من المهنيين المدربين جيدًا والمجهزين بالمهارات اللازمة للتفوق في عالم الأعمال اليوم.

وأشار  خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل، ان التعاون بين الطرفين من شأنه قيام مركز التعليم التنفيذي بالجامعة بالعمل بشكل وثيق مع فريق مصر للتأمين لدعم تطوير المبادرات الإستراتيجية، وتصميم وتقديم برامج متخصصة كحلول أعمال لتلبية الاحتياجات والتحديات المحددة التي تنفرد بها شركة مصر للتأمين، وتقديم مجموعة من الدبلومات التنفيذية والمهنية المعترف بها دوليًا، والبرامج المصممة لتعزيز المعرفة والمهارات الخاصة بالصناعة، ودعم شركة مصر للتأمين في رعاية واكتشاف المواهب وتقديم خدمات التدريب والاستشارات، التي تهدف إلى توفير التوجيه الشخصي والرؤى الاستراتيجية للقيادة والنمو التنظيمي، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة حسب الاتفاق بين الطرفين.

من الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين هي احدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأكبرشركة تأمين ممتلكات بالسوق المصري ، حاصلة على تصنيفً محليً AAA.EG Exceptional من مؤسسةAM best  العالمية  وكذلك تصنيفا عالميا B++ وذلك لقوة مركزها المالى وتصنيف ائتماني bbb والذى يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات Stable Outlook،و تصنيف "egy" AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسةFitch  العالمية هو أعلى فئة تصنيف تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لقوة مركزها المالى ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية ذلك بالإضافة الى اداراتها مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين وعضوية المجلس الفني لإدارة مجمعة تأمينات الطاقة والبترول في الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين و اللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الإفريقية و المجلس الفني لإدارة الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.

وجامعة النيل أيضاً هي أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر،  قائمة على 4 محاور استراتيجية ترتكز عليهم وتعتبرهم مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار و ريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي، كما أنها الجامعة الأولى على مستوى الجمهورية في النشر العلمي لكل عضو هيئة تدريسن، والجامعة الريادية الأولى على مستوى إفريقيا للعام 2023 / 2024، وما تشهده الجامعة من نظام تعليمي ومجالات بحثية يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويؤكد ذلك أن كل خريجي الجامعة لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدوا مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا.

كما أن طلاب جامعة النيل ومراكزها التخصصية يشاركون في تنفيذ عدد من المشروعات البحثية الريادية مثل مشاريع آليات الري الحديث والزراعة الذكية والجينوم المصري والذكاء الاصطناعي والمشروعات التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المصري، كما أن الجامعة تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب في مجالات متنوعة، وقد تم تصميم برامجها القائمة على التكنولوجيا والأعمال التجارية ومراكزها البحثية لتتناول مواضيع وقضايا ذات أهمية حيوية للنمو الاقتصادي، والازدهار بشعب مصر والمنطقة والمشاركة في الأبحاث التطبيقية المتطورة.


 

جامعة النيل مصر للتأمين

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