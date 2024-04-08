بعض الدول تحتفل الخميس.. موعد عيد الفطر في مصر

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" منشور حول موعد عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر في مصر

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية إن "هلال شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ، الموافق 8 أبريل 2024".

الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس

وأضاف أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين (10 - 11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين ( 2 - 20 دقيقة).

واستكمل: “ وبالتالي يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ، وتكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 عيد الفطر المبارك”.

موعد عيد الفطر المبارك خارج مصر

ونشهد هذا العام اختلاف بداية عيد الفطر في بعض الدول عن بعضها الآخر، وخاصة أنه كان أول أيام شهر رمضان مختلفًا في عدد من البلاد، ومنها باكستان وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، حيث صام المسلمون يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين، لذلك سوف تختلف تلك البلاد في بداية احتفالهم بعيد الفطر المبارك بحسب مركز الفلك الدولي.

عيد الفطر يوم الخميس في هذه الدول

وقد انضمت دولة الهند ضمن الدول التي سوف تحتفل بعيد الفطر المبارك يوم الخميس القادم، والتي يوجد فيها ما يقرب من 195 مليون مسلم، بالاضافة إلى دولة بنجلاديش والتي فيها ما يقرب من 169 مليون مسلم، كما ستحتفل دولة باكستان بعيد الفطر المبارك يوم الخميس القادم، والتي يوجد فيها 230 مليون مسلم، ويحتفل 20 مليون مسلم في ماليزيا، و500 ألف مسلم في بروناي، ويوجد في إندونيسيا 229 مليون مسلم، و87 مليون مسلم في دولة إيران.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في محافظات مصر ومدنها وفق الحسابات الفلكية كالآتي:

القاهرة 5:59

الإسكندرية 6:02

الجيزة 5:58

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

السلوم 6:21

نويبع 5:45