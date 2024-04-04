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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عاشور يناقش مع سفير ليتوانيا سُبل تعزيز التعاون في التعليم العالي

صدى البلد

 

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أرتوراس جايليوناس، سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين؛ بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية العلاقات بين مصر وليتوانيا، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع ليتوانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع مُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على توطيد العلاقات مع مختلف الدول بما في ذلك ليتوانيا.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور تطور البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى المشاريع التنموية التي ساهمت في تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في مصر، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية، تتجسد في إنشاء عدد من أفرع الجامعات الدولية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ كأحد المشروعات التنموية الضخمة.

وفي هذا الإطار، بحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة في مجالات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات).


كما تم مناقشة فرص التعاون في مجال التعليم الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأكد الجانبان على أهمية تبادل الطلاب والباحثين بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة فرص التعاون بين الجامعات المصرية والليتوانية.


وبحث الجانبان سُبل التعاون بين الجامعات الليتوانية والجامعات التكنولوجية الجديدة، حيث أشار الوزير إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية جديدة، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتقدم برامج دراسية في مجالات متنوعة، مثل (تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والتصنيع، والطاقة، والزراعة)؛ حيث تهدف الجامعات التكنولوجية الجديدة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية.


من جانبه، أعرب أرتوراس جايليوناس عن رغبة ليتوانيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال.


وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في المجالات التعليمية والبحثية، وتبادل الزيارات العلمية بين الجامعات المصرية والليتوانية.

حضر اللقاء، داروس نفولس سكرتير أول ورئيس القسم السياسي والاقتصادي بسفارة ليتوانيا، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

 

ليتوانيا التعليم العالي

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