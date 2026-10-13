مصرع طفل وإصابة 16 في انقلاب تروسيكل يحمل تلاميذ مدرسة بالفيوم

شهد طريق قرية نقاليفة التابعة لمركز سنهور الإبراهيمية بمحافظة الفيوم حادثا مأساويا إثر انقلاب تروسيكل كان يقل 17 طفلا من عزبة سمعان أثناء توجههم إلى مدرسة بنات نقاليفة الابتدائية ما أسفر عن وفاة طفل في الحال وإصابة 16 طفلا آخرين بإصابات متفاوتة بينها إصابات بالغة وفقا لروايات الأهالي.



كثرة الأطفال وراء اختلال توازن التروسيكل

وأكد أحد شهود العيان أن التروسيكل كان يقل عددا كبيرا من الأطفال أثناء توجههم إلى المدرسة مشيرا إلى أن كثافة عدد الأطفال على المركبة تسببت في اختلال توازنها أثناء القيادة ما أدى إلى انقلابها بهم على الطريق

وأضاف شاهد العيان أن التروسيكل اعتاد نقل الأطفال يوميا من عزبة سمعان إلى مدرسة بنات نقاليفة الابتدائية مقابل أجرة تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات لكل طفل بسبب عدم توافر وسائل مواصلات أخرى تنقلهم من العزبة إلى المدرسة.



مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للمصابين

وأكد مصدر طبي في تصريح لـ "صدي البلد" أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما تشير المعلومات المتاحة إلى وجود حالات إصابة خطيرة بين الأطفال المصابين وأن بعض الأطفال حالتهم غير مستقرة نتيجة الاصطدام المباشر للاطفال بالاسفلت.



الأهالي يكشفون تفاصيل الحالة الصحية للأطفال

وقال أهالي الأطفال إن 9 أطفال تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما نقل 3 أطفال آخرين إلى مستشفى الفيوم العام موضحين أن أحد الأطفال بمستشفى الفيوم العام حالته مستقرة بينما يعاني طفلان آخران من إصابات خطيرة للغاية من بينها كسر في الجمجمة وكسر في الذراع .

وأشار الأهالي إلى أن الطفل المصاب بكسر في الجمجمة هو الابن الوحيد على خمس شقيقات ما زاد من حالة القلق والحزن بين أفراد أسرته في ظل خطورة إصابته.



الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق قرية نقاليفة بمركز سنهور الإبراهيمية وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج ونقل جثمان الطفل المتوفى إلى المشرحة كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي تباشر التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.