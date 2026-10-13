الجمبري يتخطى الـ600 جنيه والبلطي يبدأ من 70.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم

تشهد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم "الثلاثاء"، تباينًا ملحوظًا بين موجات الارتفاع والانخفاض، حيث تتراوح أسعار البلطي اليوم بين 70.08 جنيه للبلطي الصغير وتصل إلى 195.73 جنيه للفيليه، بينما شهدت أسعار الجمبري قفزة قوية في بعض أنواعه ليقفز الجمبري الجامبو متخطيًا حاجز 600 جنيه ويسجل 633.33 جنيه، وسجل الماكريل المجمد أكبر ارتفاع بقيمة 20.67 جنيه.

وفي المقابل شهدت أنواع أخرى تراجعًا لافتًا تصدرها سمك الوقار بانخفاض قدره 11.02 جنيه، وسمك موسى بـ 9.74 جنيه، وسط إقبال ومتابعة يومية من المواطنين للأسعار في حلقة الأسماك والأسواق المختلفة.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر البلطي (ممتاز) كيلو اليوم 104.34 جنيه بانخفاض قدره 0.45 جنيه.

سجل سعر البلطي (صغير) كيلو اليوم 70.08 جنيه بزيادة قدرها 0.29 جنيه.

سجل سعر بلطي أسواني كيلو اليوم 96.96 جنيه بزيادة قدرها 2.14 جنيه.

سجل سعر فيليه بلطي كيلو اليوم 195.73 جنيه بزيادة قدرها 2.43 جنيه.

سجل سعر قشر بياض كيلو اليوم 179.78 جنيه بزيادة قدرها 2.86 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

سجل سعر جمبرى (ممتاز) كيلو اليوم 514.56 جنيه بانخفاض قدره 1.36 جنيه.

سجل سعر وقار كيلو اليوم 293.10 جنيه بانخفاض قدره 11.02 جنيه.

سجل سعر موسى كيلو اليوم 300.61 جنيه بانخفاض قدره 9.74 جنيه.

سجل سعر القاروص كيلو اليوم 291.97 جنيه بانخفاض قدره 9.54 جنيه.

سجل سعر ثعابين كيلو اليوم 350.28 جنيه بانخفاض قدره 2.40 جنيه.

سجل سعر البربوني (ممتاز) كيلو اليوم 230.57 جنيه بانخفاض قدره 2.60 جنيه.

سجل سعر البربوني (متوسط) كيلو اليوم 176.14 جنيه بانخفاض قدره 1.90 جنيه.

سجل سعر مكرونة خليجي كيلو اليوم 127.92 جنيه بانخفاض قدره 1.68 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الماكريل المجمد كيلو اليوم 201.84 جنيه بزيادة قدرها 20.67 جنيه.

سجل سعر جمبري جامبو كيلو اليوم 633.33 جنيه بزيادة قدرها 11.85 جنيه.

سجل سعر شعور كيلو اليوم 208.00 جنيه بزيادة قدرها 8.48 جنيه.

سجل سعر السردين المجمد كيلو اليوم 123.49 جنيه بزيادة قدرها 6.57 جنيه.

سجل سعر الموزة كيلو اليوم 128.87 جنيه بزيادة قدرها 5.23 جنيه.

سجل سعر جمبرى (وسط) كيلو اليوم 397.72 جنيه بزيادة قدرها 4.49 جنيه.

سجل سعر الكابوريا كيلو اليوم 175.00 جنيه بزيادة قدرها 4.40 جنيه.

سجل سعر قرش كيلو اليوم 117.94 جنيه بزيادة قدرها 4.12 جنيه.

سجل سعر مكرونة سويسي كيلو اليوم 145.65 جنيه بزيادة قدرها 3.46 جنيه.

سجل سعر سبيط كيلو اليوم 361.84 جنيه بزيادة قدرها 3.16 جنيه.

سجل سعر جمبرى (صغير) كيلو اليوم 275.09 جنيه بزيادة قدرها 2.28 جنيه.

سجل سعر حدادي كيلو اليوم 93.21 جنيه بزيادة قدرها 2.21 جنيه.

سجل سعر المرجان (ممتاز) كيلو اليوم 192.31 جنيه بزيادة قدرها 1.95 جنيه.

سجل سعر بياض (ممتاز) كيلو اليوم 167.67 جنيه بزيادة قدرها 1.18 جنيه.

سجل سعر السمك كيلو اليوم 159.80 جنيه بزيادة قدرها 0.50 جنيه.

سجل سعر المرجان (وسط) كيلو اليوم 153.62 جنيه بزيادة قدرها 0.29 جنيه.