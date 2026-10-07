أسعار الأسماك اليوم.. ارتفاعات جديدة وتراجعات مفاجئة والبلطي بـ 71 جنيه للكيلو

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، تحركات متباينة بين عدد من الأصناف، بالتزامن مع زيادة حركة البيع والشراء، وسط تراجع أسعار بعض الأنواع وارتفاع أسعار أخرى، بينما واصلت أسعار البلطي تحركاتها اليومية بين الارتفاع والانخفاض.

وتصدرت بعض أصناف الأسماك والجمبري قائمة التراجعات اليوم، في مقدمتها القاروص والجمبري الممتاز والسردين المجمد، بينما سجلت أصناف أخرى ارتفاعات متفاوتة، جاء في مقدمتها الثعابين والبربوني الممتاز وقشر البياض.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر البلطي الأسواني نحو 92.83 جنيه للكيلو، متراجعا 5.37 جنيه.

وبلغ سعر فيليه البلطي نحو 192.27 جنيه للكيلو، مرتفعا 5.15 جنيه.

وسجل البلطي الممتاز نحو 105.42 جنيه للكيلو، بزيادة 0.32 جنيه.

وبلغ سعر البلطي الصغير نحو 71.02 جنيه للكيلو، مرتفعا 0.50 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع سعر الجمبري المتوسط إلى نحو 399.56 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.93 جنيه.

وانخفض سعر السمك إلى نحو 160.25 جنيه للكيلو، بتراجع 0.55 جنيه.

وسجل الجمبري الصغير نحو 281.52 جنيه للكيلو، منخفضا 4.78 جنيه.

وبلغ سعر الوقار نحو 318.15 جنيه للكيلو، متراجعا 3.77 جنيه.

وسجل القاروص نحو 300.74 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.13 جنيه.

وبلغ سعر السردين المجمد نحو 116.67 جنيه للكيلو، متراجعا 6.52 جنيه.

وسجلت الموزة نحو 130.20 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.30 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو نحو 640.46 جنيه للكيلو، متراجعا 1.87 جنيه.

وسجل السبيط نحو 348.75 جنيه للكيلو، منخفضا 2.25 جنيه.

وبلغ سعر القرش نحو 124.12 جنيه للكيلو، متراجعا 5.52 جنيه.

وسجل البياض الممتاز نحو 166.57 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.87 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الممتاز نحو 509.67 جنيه للكيلو، متراجعا 7.18 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر الماكريل المجمد إلى نحو 192.16 جنيه للكيلو، بزيادة 3.98 جنيه.

وسجل سعر موسى نحو 313.06 جنيه للكيلو، مرتفعا 3.56 جنيه.

وبلغ الشعور نحو 218.33 جنيه للكيلو، بزيادة 1.27 جنيه.

وسجل المرجان الممتاز نحو 192.09 جنيه للكيلو، مرتفعا 0.99 جنيه.

وبلغ البربوني الممتاز نحو 233.72 جنيه للكيلو، بزيادة 8.01 جنيه.

وسجل قشر البياض نحو 180.14 جنيه للكيلو، مرتفعا 6.49 جنيه.

وبلغ سعر الثعابين نحو 373.10 جنيه للكيلو، بزيادة 14.21 جنيه، ليسجل أكبر ارتفاع بين الأصناف الواردة في بيانات اليوم.

وسجلت المكرونة الخليجي نحو 131.17 جنيه للكيلو، مرتفعة 3.44 جنيه.

وبلغ سعر المكرونة السويسي نحو 141.84 جنيه للكيلو، بزيادة 0.56 جنيه.

وسجل الحدادي نحو 93.64 جنيه للكيلو، مرتفعا 0.95 جنيه.

وبلغ المرجان المتوسط نحو 156.67 جنيه للكيلو، بزيادة 3.17 جنيه.

وسجل البربوني المتوسط نحو 177.94 جنيه للكيلو، مرتفعا 3.08 جنيه.

كما ارتفع سعر الكابوريا بشكل طفيف إلى نحو 172.93 جنيه للكيلو، بزيادة 0.05 جنيه.