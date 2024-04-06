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أخبار البلد

صندوق رعاية المبتكرين يختتم المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

صدى البلد

اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذه المسابقة تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة؛ لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تمثل فرصة مميزة للطلاب للمشاركة الحقيقية في تغيير مجتمعهم في المجالات البيئية والاجتماعية، من خلال تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة وغير تقيليدية.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، وفتح المجال أمامهم لعرض أفكارهم ومشاريعهم على خبراء ومستثمرين، مما يُساعدهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس على الأرض.

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وأكد د.ضياء خليل أن المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" شهدت تقدم 160 فريقًا بإجمالي 600 طالب من 40 جامعة، تأهل منهم للمشاركة 38 فريقًا من 23 جامعة، وسيتم تقييم المشاريع المقدمة من قبل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار والمجتمع

وأكد د.ضياء خليل أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلاً عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في مسابقة Hult Prize العالمية، التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وستمائة ألف دولار.

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