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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة السادات تشارك الموظفين والعاملين الإفطار الجماعي السنوي .. صور

حفل اليوم
حفل اليوم

شاركت اليوم الأربعاء الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، الموظفين والعاملين حفل الإفطار الجماعي، وسط أجواء رمضانية مليئه بالحب والود والإخاء، بحضور مجلس إدارة النقابة برئاسة الأستاذ خالد الكيلاني ولفيف من قيادات الجامعة الحاليين والسابقين وعلى رأسهم الأستاذ رضوان القرم، أمين عام الجامعة الأسبق، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة والدكتورة نهى عزمي، عميد كلية السياحة والدكتور ياسر داود، عميد كلية التجارة، كما شرف الحفل بحضور مهندس أسامة الفيشاوي، رئيس مجلس امناء مدينة السادات، كما حضر الحفل مجلس إدارة اللجنة النقابية بجامعة المنوفية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتورة شادن معاوية، على التواجد باستمرار وسط أسرة الجامعة الكبيرة من الموظفين والعاملين، بمشاركتهم حفل الإفطار السنوي، وتقديم التهنئة بمناسبة الشهر المبارك، داعية الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية، والعربية بالخير، واليمن، والبركات.


وقد أكدت "معاوية" أن حرصها على مشاركة الموظفين والعاملين في هذا الحفل يأتي من اعتزازها بوجود كل فرد منهم ضمن فريق العمل وإيمانها بأهمية ودور كل موظف في تحقيق أهداف الجامعة لأنهم الركيزة الأساسية في أداء الأعمال، كما أشادت سيادتها بالتعاون الواضح والتكامل فيما بينهم على قلب رجل واحد بما يسهم في تطوير وارتقاء الجامعة.

وأعرب عدد من العاملين عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، وتنمية مشاعر الود والانتماء لأسرة الجامعة، موجهين لها الشكر على الالتزام بالحضور لهذا اللقاء الهام في شهر رمضان المبارك، ومؤكدين على حرصهم على تقديم أقصى جهد بما يضمن تحقيق رؤية ورسالة الجامعة.
وقد أشادت الدكتورة شادن معاوية بدور نقابة العاملين بجامعة مدينة السادات وقامت بتقديم شهادات شكر وتقدير لعدد من الموظفين المتميزين كما شمل الحفل تكريم الزميلات الفائزات بالأم المثالية وتسليمهم شهادات التقدير.

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