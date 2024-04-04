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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024..خبير يوضح

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2024

قال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق كان بينه وبين أولياء الأمور أزمة المجموع مع أولياء الأمور فكان يرى أنه سواء ارتفع التنسيق أو انخفض فذلك يسري على جميع الطلاب، فالطالب لا يجب أن يهمه مجموعه فالمهم ترتيبه في الثانوية العامة بين الطلاب خلال القبول بالتنسيق.

وأضاف كمال لـ"صدى البلد" أنه هناك عوامل أخرى مؤثرة على التنسيق مثل الأماكن المتاحة بالجامعات وزياده فهذا العام نشهد أماكن متاحة جديدة في الجامعات مثل الجامعات الأهلية والتكنولوجية والجامعات الخاصة الجديدة فالجامعات أصبحت تتوسع في إعطاء تصاريح الجامعات الخاصة وايضا افتتاح الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

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وأشار إلى أن هناك عامل آخر وهو الزيادة السكانية وبالتالي الزيادة في أعداد الطلاب الذين يتنافسون سنويا في الثانوية العامة وبالتالي فإن زيادة أعداد الطلاب المنافسين ستتوازى مع الأماكن المتاحة، وبالتالي يمكن القول أننا لن نشهد هذا العام عوامل مؤثرة على التنسيق بشكل كبير سواء عن طريق أعداد الطلاب أو الاماكن المتاحة لهم.  


وأوضح أن الزيادة في تنسيق القبول بالجامعات ستتوقف على امتحانات الثانوية العامة ومستوى الطلاب بالامتحانات.

الدكتور طارق شوقي الجامعات الأهلية والتكنولوجية الدكتور محمد كمال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم تنسيق الجامعات 2024 تنسيق الجامعات 2024 - 2025 الثانوية العامة 2024

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