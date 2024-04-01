عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

- الدكتورة/ رباب محمود أحمد الشريف، عميدًا لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة.
- الدكتورة/ نفرتيتي حسن محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة الإسكندرية.
- الدكتور/ علي عبدربه حسين إسماعيل، عميدًا لكلية التربية جامعة المنصورة.
- الدكتور/ نصر عبدالوهاب محمد نصر الدين، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.
- الدكتورة/ هبة أمين أحمد شاهين، عميدًا لكلية الإعلام جامعة عين شمس.
- الدكتور/ محمد بهي الدين سليمان، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.
- الدكتور/ أحمد حاتم سعيد عبدالمنعم، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة حلوان. 
- الدكتور/ أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق جامعة طنطا.

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الجامعات الحكومية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر وتحرير سيناء

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

ترشيحاتنا

إنقاذ قرش حوت ضخم محاصر داخل الـ بلوهول في دهب.. صور

مفتي الجمهورية: التدين الحقيقي يوازن بين الجانبين المادي والروحي

نافع كالمطر .. تشبيه بليغ لمدح المؤمنين في السنة النبوية

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة

سوريا تعلن تفاصيل الغارة الإسرائيلية على مبنى قنصلية إيران.. والمقداد يرد

أحمد عمر هاشم يكشف فضل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

بقرار رئيس الوزراء وتنفيذ وزير الزراعة| أسعار جديدة للفراخ والبيض غدًا .. تفاصيل

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ