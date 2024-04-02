رئيس جامعة مدينة السادات تشهد حفل إفطار "أسرة طلاب من أجل مصر"

شهدت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، حفل الإفطار الجماعى، الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر جاء حفل الإفطار تحت رعاية رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور إبراهيم الكفراوي، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر ووكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حضر حفل الإفطار الدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، والدكتور شعبان جادالله عميد كلية الطب البيطري السابق، والدكتوره عزة العمري، مدير وحدة قادرون بإختلاف،وبعض السادة أعضاء هيئة التدريس، والدكتور ناصر خضر، مدير عام الإدارة الطبية بالسادات، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس،والقيادات الإدارية.



نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة مدينة السادات الإفطار السنوي للأسرة تحت شعار "طلاب من أجل مصر طلاب الخير فى شهر الخير"،حيث أجتمع طلاب وطالبات الأسرة على مائدة الإفطار الرمضاني، وأستهل حفل الإفطار بعزف السلام الجمهوري، ثم آيات من القرآن الكريم، وفقرات فنية رائعة من الشعر للطالب أحمد ابراهيم الكفراوي، والأغاني الرمضانية من خلال كورال الجامعة كما تم تقديم فقرات فنية متنوعة شملت الغناء والإنشاد والإبتهالات. وبمشاركة طلاب من أجل مصر .

تعزيز العلاقات الإنسانية

خلال الحفل هنأت رئيس الجامعة، الطلاب ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان الكريم، معربة عن سعادتها بالتواجد وسط أبنائها الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية، وأشادت بالتنظيم موجهة الشكر للقائمين عليه، مشيرة إلى حرص إدارة الجامعة على تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منسوبي الجامعة من خلال جو أسرى في مثل تلك المناسبات والأجواء الرمضانيه مضيفه أن إقامة الإفطار الجماعى يعمل على تعزيز أواصر الألفة وبث روح المحبة بين طلاب الجامعة، وتأكيدا للقيم الجامعية فى العمل كعائلة واحدة، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء موجهة الشكر لطلاب من أجل مصر نظراً لجهودهم ومشاركتهم الفعالة والملحوظة فى مختلف أنشطة الجامعة .

كما صرحت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، أن دور أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة أصبح علامة واضحة في الأنشطة الطلابية، التي تعقد بالجامعة وفي العديد من المحافل والفعاليات التي يمثلون الجامعة بها، ومشاركتهم الملموسة في الأحداث المجتمعية التي تُدل على وعيهم ورمز للإنتماء للوطن ولجامعة مدينة السادات.

كما طالب الدكتور شريف محمد على، الأسرة، بضرورة العمل على زيادة الأنشطة، ومحاولة جذب الطلاب للمشاركة، لافتاً إلى أن الأنشطة لها الإسهام الأكبر في بناء شخصية الطالب الجامعي العلمية والحياتية، مؤكداً أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتسخر لها كافة الإمكانيات المتاحة، موجهاً شكره لأسرة طلاب من أجل مصر.

وفي ختام الحفل قام الدكتور إبراهيم الكفراوي بتقديم درع الأسرة إلى الدكتوره شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،ثم قامت رئيس الجامعة، بتسليم الطلاب الحاصلين على أعلى المراكز فى الأنشطة الطلابية بإسم الأسرة، كما تم تكريم الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة القادرون بإختلاف، وفى نهاية الحفل الختامي تم التقاط الصور التذكارية لطلاب الأسرة مع رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.