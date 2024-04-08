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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته

الاعتداء على طالب
الاعتداء على طالب جامعة طنطا

شهدت مدينة طنطا حالة من الصدمة  على الأسر والعائلات والطلاب والطالبات عقب واقعة الاعتداء على طالب جامعي حال دفاعه عن زميلته عقب محاولة سرقة موبايلها ومقتنياتها بمنطقة مجمع الكافتيريات مما أسفر عن إصابته بطعنات نافذة ونقل على إثرها إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

 

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أنه قد أصدرت توجيهات عاجلة إلي الدكتور مجدي وكوك القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، لفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على طالب والقيام بتمزيق جسده وذلك بواسطة أداة حادة علي يد زملائه لاعتراضه على محاولة سرقة موبايل فتاة ومقتنياتها.

كما قد وجه رئيس جامعة طنطا بمجازاة المتهمين الذين ارتكبوا واقعة الاعتداء  والبلطجة والقيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

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تفاصيل الاعتداء على طالب جامعة طنطا 

 

وأوضح التقرير الطبي بأنه تعرض لأربع طعنات بالصدر و الطعنات وجسده وحالة وعكة صحية مفاجئة وجعلته طريح الفراش .


وكان طالب في العقد الثالث من العمر، بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بعدة جروح قطعية متفرقة، على يد آخرين، حال تواجدهم داخل مجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


وقد استقبل مستشفى طنطا الجامعي طالب يدعى فارس حسن داود، ومقيد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، مصاب بعدة جروح قطعية متفرقة، بعد وصلة عتاب تطورت الي مشاجرة، بينه وبين طلاب آخرين ، قاموا على إثرها باستخراج سلاح أبيض «كاتر» من طيات ملابسهم، حال تواجدهم داخل الحرم الجامعي، بمجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، وأحدثوا ما به من إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9067 جنح لسنة 2024 مركز طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

 

كما صرح حسن داود والد الطالب المصاب في مشاجرة داخل مجمع كليات سبرباي بجامعة طنطا اليوم بأن ابنه مجني عليه في واقعة انقاذ فتاة زميلته بعدما تعرضت لواقعة سرقة موبايلها على أيدي أحد زملائها .

وأضاف "أطالب  بتحقيق القصاص وبطالب وسرعه إلقاء القبض المعتدين علي ابني " .

 

الاعتداء علي طالب جامعة طنطا 
الاعتداء علي طالب جامعة طنطا
الاعتداء علي طالب جامعة طنطا
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