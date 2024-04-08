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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الهجوم والسخرية.. السبب وراء تكريم كزبرة بالجامعات البريطانية والأمريكية

تكريم كزبرة بالجامعة
تكريم كزبرة بالجامعة البريطانية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، جدل كبير حول تكريم مؤدي المهرجانات كزبرة بالجامعة البريطانية.

 

تكريم كزبرة بالجامعة البريطانية 

 

حيث علق البعض على صورة كزبرة: "لما تشوف الفنان كزبرة بيتكرم من الجامعة البريطانية.. هتفهم ليه بتستلم شهادة التخرج بتاعتك مبرومة ..!" وهو ما تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ما بين المؤيد والمعارض.

خروج كزبرة عن صمته

 

ولكن سرعان ما خرج كزبرة عن صمته وقال: "البوست ده في ناس كتير عمله شير عليه وزعلانين اني بتكرم ومش حبين إني أتكرم وإن في ناس أكتر مني تستحق .. أولا أنا أقل خلق الله وفعلا في ناس اكتر مني بكتير تستحق بس أنا مش عايزك تحكم عليا من بعيد أو إن أنا شخص تريند وجت معايا صدفة".

وأضاف كزبرة: "أنا راجل اجتهدت وتعبت واتظلمت كتير اوي ومكنتش بيأس وكنت حاطط ربنا طول الوقت قدام عنيا وكنت عارف إن هيجي يوم وربنا هيفرجها وهيعوضني والحمدلله حصل ورضي ربنا عليا كان اكتر مكنت اتوقع".

وأوضح كزبرة: "وفعلا لكل مجتهد نصيب وأنا اجتهد فليه في ناس مستكتره عليا الفرحة وطول الوقت شايفين إني شخص مستهلش اي حاجة عامةً ربنا يسامح اي حد بيقول عليا كلمة مش صح وربنا يدي كل واحد علي قد نيته وان شاء الله الفترة الجاية هتكرم في كل أنحاء العالم".

وأخيرًا أنهى كزبرة منشوره بنصيحة: "وبس نصيحة مني لكل بني ادم فاضي ومركز مع غيره اتمني تركز مع نفسك وفي شغلك وحب الخير لغيرك وصدقني محدش هياخد رزقك بس انت اجتهد وحب عملك وارضى بالمكتوب".

 

تكريم كزبرة بالجامعة الأمريكية 

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يكرم بها كزبرة في جامعة فسبق وأن آثار تكريمه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجدل حيث كرمت الجامعة الأمريكية مطرب المهرجانات أحمد خالد بحر الشهير باسم "كزبرة"، وقام بنشر صورًا جديدة أثناء تكريمه من داخل الجامعة الأمريكية عن دوره في فيلم "الحريفة".


وقد شارك كزبرة بعد التكريم جمهوره بصورة وهو يحمل الدرع من منطقته التي عاش بها، كما نشر فيديو يجمعه مع أبطال ونجوم فريق عمل فيلم "الحريفة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقا: "من المنطقة الشعبية للجامعة الأمريكية".

 

السبب وراء تكريم كزبرة 

 


ويأتي تكريم كزبرة بالجامعتين ضمن فريق عمل فيلم الحريفة لنجاحه الكبير، ورغم تواجد عدد من أبطال الفيلم خلال الفعاليات وتكريمهم أيضا إلا أن الأنظار توجهت لكزبرة. 
 

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