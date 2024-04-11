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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إصدار النسخة العاشرة من مجلة علوم البحار والمصايد

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات.

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وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، صدور العدد الجديد من مجلة علوم البحار والمصايد في نسختها العاشرة، والتي يُصدرها المعهد.

وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن هذه المجلة المُتخصصة تهتم بنشر ثقافة علوم البحار بين المواطنين، والتعريف بدور الدولة بتطهير البحيرات وتنمية الثروة السمكية ونشر ثقافة عالم البحار.

وأوضح أن هذه المجلة فصلية علمية مُتخصصة، تأسست في مارس 2022 ومُسجلة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومُقيدة بدار الكتب والوثائق القومية.

 

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