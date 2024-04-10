عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُكمل تدريب منسقي "نوادي الابتكار"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ  عن استكمال تدريب منسقي "نوادي الابتكار" في جميع المديريات التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأشار د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى مشاركة 40 منسقًا في التدريب من مختلف المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 31 مارس 2024، ويهدف التدريب إلى تأهيل منسقي نوادي الابتكار للإشراف على أنشطة النوادي وتوجيه الطلاب المشاركين في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، والتي سينظمها الصندوق في ضوء برنامج  (iclub) مؤكدًا أن التدريب سيشمل أيضًا المنسقين بالإدارات التعليمية بكل مديرية، والمدارس التابعة لها.

txt

لدعم الابتكار والاستدامة.. جامعة النيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر للتأمين

txt

معهد بحوث الإلكترونيات يُعلن الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة

txt

صندوق رعاية المبتكرين يبدأ اختيار الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة

txt

وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

txt

التعليم العالى: دعم القيادة السياسية للمنظومة خلال 10 سنوات سبب النتائج المميزة

txt

بسعر أقل 30% من الأسواق| طرح كحك العيد والبسكوت في هذه الأماكن

txt

بعد الهجوم والسخرية.. السبب وراء تكريم كزبرة بالجامعات البريطانية والأمريكية

txt

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته

txt

بعض الدول تحتفل الخميس.. موعد عيد الفطر في مصر

txt

هل كسوف الشمس يدل على اقتراب الساعة؟.. متخصصون يوضحون الحقيقة

txt

لدعم الابتكار والاستدامة.. جامعة النيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر للتأمين

txt

معهد بحوث الإلكترونيات يُعلن الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة

txt

صندوق رعاية المبتكرين يبدأ اختيار الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة

txt

وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

txt

التعليم العالى: دعم القيادة السياسية للمنظومة خلال 10 سنوات سبب النتائج المميزة

txt

بسعر أقل 30% من الأسواق| طرح كحك العيد والبسكوت في هذه الأماكن

txt

بعد الهجوم والسخرية.. السبب وراء تكريم كزبرة بالجامعات البريطانية والأمريكية

txt

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته

txt

بعض الدول تحتفل الخميس.. موعد عيد الفطر في مصر

txt

هل كسوف الشمس يدل على اقتراب الساعة؟.. متخصصون يوضحون الحقيقة


وأكد د.ضياء خليل أن هذه المسابقة تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.


وأشار د.ضياء خليل إلى أن الصندوق استهدف من هذا التدريب تعريف منسقي نوادي الابتكار بأهداف وأنشطة برنامج  iclub وتدريبهم على كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين، مؤكدًا أن الانتهاء من تدريب هؤلاء المنسقين، يأتي تمهيدًا لإطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين التي تعد خطوة هامّة في مسيرة الصندوق لرعاية المواهب الشابة في مصر، وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

 

وأكد د.ضياء خليل أننا نستهدف من خلال هذه المسابقة توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم؛ ليكونوا روّاد المستقبل في مصر، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

موضوعات متعلقة

لدعم الابتكار والاستدامة.. جامعة النيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر للتأمين

معهد بحوث الإلكترونيات يُعلن الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة

صندوق رعاية المبتكرين يبدأ اختيار الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة

وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

التعليم العالى: دعم القيادة السياسية للمنظومة خلال 10 سنوات سبب النتائج المميزة

بسعر أقل 30% من الأسواق| طرح كحك العيد والبسكوت في هذه الأماكن

بعد الهجوم والسخرية.. السبب وراء تكريم كزبرة بالجامعات البريطانية والأمريكية

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته

ترشيحاتنا

جابر الخواطر.. الرئيس السيسي يفرح قلوب أسر الشهداء باحتفال عيد الفطر المبارك |تفاصيل

دعاء للميت أول يوم العيد .. ردده تجعل قبره روضة من الجنة

دعاء عيد الفطر .. أدعية مستجابة رددها عقب كل صلاة

البنك المركزي: 2.3 تريليون جنيه ائتمان محلي بالعملة الأجنبية في أكتوبر الماضي

بيسرق الحسابات وبينصب على المعارف.. سقوط هاكر الفيس بوك بالإسكندرية

كورنيش مطروح حاجة تانية.. الأهالي يحتفلون بعيد الفطر على الشواطئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ