«القومي لعلوم البحار»: نوفر فرصًا تدريبية لطلاب الجامعات بهذه التخصصات

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد السابق، ونائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة ، إن الجامعات التي لديها برامج خاصة بالهيئة أو بالاستزراع السمكي جميع طلابها يسمح لهم بالتدريب سنويًا في المعهد، بالإضافة إلى تدريب الطلاب عن طريق الدورات الدولية من بينها دورة اجريبت على مستوى العالم وجاء لها طلاب من ألمانيا بالإضافة إلى طلاب من الجامعات المصرية لكي تتم ترجمة المعلومات والخبرات للطلاب في مصر وعلى مستوى العالم.



وأضاف حمودة لـ«صدى البلد» أن هذه التدريبات تساعد في أن يتعرف الطالب على الاقتصاد الأزرق فقد أصبح هذا المجال في منتهى الأهمية وهناك مدارس على مستوى العالم عن الاقتصاد الأزرق من المرحلة الابتدائية.

وأشار إلى أنه مؤخرًا تم افتتاح المركز الصيني لدينا في المعهد والذي تم به المؤتمر منذ عدة أسابيع والذي من خلاله تعرفنا على ما سيتم تنفيذه من برامج وأنشطة للدول الأفريقية والذي سيمول من الجانب الصيني وبالتالي المعهد هو مركز للدول الأفريقية والعربية لنقل التكنولوجيا.



وتابع: "وضعنا خارطة الطريق مع اليونسكو لأفريقيا للتحديات والمستقبل والبرامج التي سيتم تنفيذها".