اعرف إزاي تدرس بمنحة في جامعة النيل

قال الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، إنه لدى جامعة النيل سياستها الخاصة وهي أنه لا يجب أن يحرم طالب من التعليم لظروف مادية، طالما الطالب مجتهد لديه رغبة قوية في التعلم وبالتالي سنساعده بكل الوسائل الممكنة وبالتالي فالاجتهاد مثل أن أي طالب مجتهد في الثانوية العامة.

وأضاف عقل لـ صدى البلد: الطالب يحصل على منحة ولدينا مستويات في المنح لهذا الموضوع، كما أن لدينا مجال أخذ منحة كاملة فلدينا ما يقارب 60 طالبا حصلوا على منح كاملة ونعفيهم تماما من المصروفات، بشرط أن يكون الطالب لديه رغبة حقيقية في التعلم ولديه قدرة وتميز وليس مجرد التميز الأكاديمي وهو جزء مهم جدا وضروري فالتميز المجتمعية والابتكار والثقافي أمر هام أيضا ونضعه في الاعتبار، كما يوجد منها جزئية وهي وفق درجاته بالثانوية العامة والتي سنعلن عنها قريبا.

وأردف: "نسعى دائما للتوجيه للبنوك والشركات والجهات الداعمة من أجل توفير منح للطلاب فلدينا إدارة كاملة في الجامعة وظيفتها البحث عن منح للطلاب وخاصة أن هناك أيضا طلاب يأتون من محافظات بعيدة مثل الصعيد فنجد لهم جهات مانحة تدعمهم في المصاريف وأيضا تدعم السكن وما إلى ذلك".