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أخبار البلد

هتقفل الامتحانات.. جدول مذاكرة لطلاب الثانوية العامة للحصول على أعلى مجموع

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إن طلاب الثانوية العامة يشعرون ببعض المشكلات في الوقت الحالي، أهمها ضيق الوقت، بينما يشعر الطالب أن هناك الكثير من المذاكرة والدروس لم يتذكرها، مما يزيد من توتره.

 

تنظيم الوقت لطلاب الثانوية العامة 

 

وأضاف كمال لـ صدى البلد أن هناك جزء كبير من طلاب الثانوية العامة يضيعون وقتهم في الدروس لأن هناك طلابا يأخذون أكثر من درس في نفس المادة ويستغرقون الكثير من وقتهم دون جدوى، وبذلك يكون قد أضاع وقتا كبيرا في الدروس الخصوصية في حين تصبح الوقت حاليا لا يسمح بهذه الرفاهية.

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وأكد أن الدروس غير الضرورية لابد أن يستغنى عنها الطالب ومن ثم تنظيم الوقت.. فلابد من أن يأخذ طلاب الثانوية العامة الوقت الكافي من النوم ليرتاح جسده ويكون قادر على مواصلة المذاكرة والتركيز فالطالب الذي ينام من 3 إلى 4 ساعات يوميا فقط يكون تحصيله الدراسي ضعيف، فلابد ألا يقل عن 6 ساعات للنوم يوميا ويصل إلى 8 ساعات.


وتابع: "كما أنه على طلاب الثانوية العامة التقرب إلى الله لان ذلك يعطي راحة نفسية فبالتالي يوفر الطالب وقت للعبادة أيضا ومن ثم المذاكرة فلابد أن يذاكر الطالب ولكن ليس بشكل متواصل أكثر من اللازم، حيث أن بعض الطلاب يذاكر 5 أو 6 ساعات متتالية دون اخذ راحة للترفيه وتصفية الذهن وذلك خطأ، فلابد أن يأخذ الطالب فاصل وقسط من الراحة ولكن دون مبالغة في وقت الراحة، حيث يذاكر الطالب ساعة ونصف أو ساعتين ويأخذ ربع ساعة للراحة".


واستكمل: "كما أن طالب الثانوية العامة لابد من أن ينظم المواد التي يذاكرها بشكل يومي فلابد أن يخصص لكل مادة يوم كامل بدلا من أن يذاكر أكثر من مائة في اليوم نفسه مما يشتت تركيز الطالب".

 

 

 

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