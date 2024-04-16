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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل سينخفض تنسيق الجامعات هذا العام؟.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2024

تنسيق الجامعات لطلاب
تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024

قال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة، إنه فيما يخص تطوير نظام تنسيق الثانوية العامة 2024، فقد كان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق يرى أنه سواء ارتفع التنسيق أو انخفض فذلك يسري على جميع الطلاب.

 

هل ينخفض تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024؟

 

وأشار كمال في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن الطالب لا يجب أن يهمه مجموعه فالمهم ترتيبه في الثانوية العامة بين الطلاب خلال القبول بالتنسيق، ولكن هناك عوامل أخرى مؤثرة على التنسيق مثل الأماكن المتاحة بالجامعات وزياده فهذا العام نشهد أماكن متاحة جديدة في الجامعات مثل الجامعات الأهلية والتكنولوجية والجامعات الخاصة الجديدة فالجامعات أصبحت تتوسع في إعطاء تصاريح الجامعات الخاصة وأيضا افتتاح الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

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وأكد أن هناك عامل آخر وهو الزيادة السكانية وبالتالي الزيادة في أعداد الطلاب الذين يتنافسون سنويا في الثانوية العامة وبالتالي فأن زيادة أعداد الطلاب المنافسين ستتوازى مع الأماكن المتاحة.

 

وأوضح أنه يمكن القول أننا لن نشهد هذا العام عوامل مؤثرة على التنسيق بشكل كبير سواء عن طريق أعداد الطلاب أو الاماكن المتاحة لهم، كما أن الزيادة في تنسيق القبول بالجامعات ستتوقف على امتحانات الثانوية العامة ومستوى الطلاب بالامتحانات.

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