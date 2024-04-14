إعلان إعتماد البرنامج الإفريقى لعقد المحيطات بالأمم المتحدة 2030.. صور

أعلن الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو ورئيس المجموعة الافريقية، إعتماد البرنامج الإفريقى لعقد المحيطات بالأمم المتحدة 2030 الذى تقدمت به لجنة الخبراء برئاسته وذلك فى إطار فاعليات جلسات المناقشة الخاصة بمؤتمر عقد المحيطات للامم المتحدة والمنعقد حاليا ببرشلونة، حيث قدمت لجنة الخبراء الأفريقية عرض لبرنامج خطة القارة الأفريقية للنهوض ومواجهة التحديات الخاصة بعلوم البحار و الإقتصاد الأزرق للدول الأفريقية.



وتمت مناقشة البرنامج وعرض التوصيات بحضور معالى السكرتير التنفيذى للجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو والعديد من الوزراء ممثلى عن الدول الأعضاء باليونيسكو و الخبراء المعنيين بالعلوم البحرية فى إطار تفعيل دور المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بصفته الشريك التنفيذى لعقد المحيطات للقارة الأفريقية والشرق الوسط. وحيث أن المعهد يستضيف المركز الصينى الأفريقى للعلوم البحرية و الإقتصاد الأزرق بالإضافة إلى مركز التدريب المشترك مع السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة.



وأعلن الدكتور عمرو حمودة أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بصدد تنظيم العديد من برامج التدريب لبناء القدرات لشباب الباحثين بالقارة الأفريقية مع شباب الباحثين بالجامعات المصرية بهدف نقل التكنولوجيا والتدريب على سفن الأبحاث المصرية.

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة

الدكتور عمرو زكريا حمودة