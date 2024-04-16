البحث العلمي تعلن عن ورشة "الجيل الخامس للموبايل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للمتخصصين والمهتمين والباحثين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والباحثين في الجامعات والمعاهد البحثية، والشركات للمشاركة في ورشة العمل الأولى لمقترح خارطة طريق "الجيل الخامس للموبايل وما بعده وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي".

وأوضحت أن ذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2024، ينظمها قطاع المجالس النوعية متمثلا في مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم الراديو، وتأتي ورشة العمل على هامش المؤتمر القومي ال 41 لعلوم الراديو الذي سينعقد في جامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة.



وتهدف الورشة إلقاء الضوء على الأنظمة المتعلقة بشبكات الجيل الخامس وما بعده B5G/ 6G والترددات المقترحة لها، مناقشة التقنيات الداعمة لتنفيذ والوصول وربط تلك الشبكات، وسيتم أيضا استعراض التحديات المتعلقة بانتشار تلك الشبكات على المجتمع والبيئة، وكذلك مناقشة الجوانب الأمنية والمواصفات الحالية والمطلوبة لها.