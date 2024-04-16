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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة .. قدم عبر هذا الرابط

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم عن برنامج المنح الذي تقدمه هيئة فولبرايت للعام الأكاديمي 2025 – 2026 للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية.

 

وتشمل برامج الهيئة للعام الأكاديمي 2025 – 2026 المنح التالية: منح لمعلمي اللغة الإنجليزية أو المجالات ذات الصلة، ومنح الإشراف المشترك للدكتوراة، ومنح درجة الماجستير، والمنح الفنية للفنانين المحترفين، ومنح الماجستير والدكتوراه وجمع البيانات في الدراسات الإسلامية، وماجستير إدارة الأعمال لقيادة الجامعات ومراكز الأبحاث، والتطوير المهني للمهنيين، ومنح أبحاث ما بعد الدكتوراه للعلماء والباحثين، ومنح جمع البيانات لطلاب الدكتوراة، ومنح إدارة الفنون للمحترفين والأكاديميين، وللاطلاع علي مزيد من التفاصيل والتسجيل للمنح المقدمة يمكنكم الدخول علي الرابط التالي:
https://fulbright-egypt.org/

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كما تعلن "هيئة فولبرايت مصر" عن تنظيم جلسات تعريفية افتراضية خاصة بكل منحة من المنح المقدمة للعام الأكاديمية 2025-2026، وعلي السادة المرشحين المهتمين بالحضور الاطلاع علي التفاصيل من خلال الرابط التالي:
https://fulbright-egypt.org/2024/02/01/ay2023-2024-open-fulbright-programs-for-egyptians/

 

أكاديمية البحث العلمي ماجستير إدارة الأعمال مراكز الأبحاث التطوير المهني البحث العلمي

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