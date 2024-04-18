الجامعة البريطانية بمصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان أكبر ماراثون من أجل الصحة العامة

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أكبر ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة، بعنوان Run for Health and Well" - Being"، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وبحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يتم تنظيم فعاليات الماراثون بالتعاون مع "Cairo Runners”، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 19 أبريل الجاري، في تمام الساعة الـ 8 صباحًا، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفي إطار دعم الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( SDG 3)، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة الجيدة والعيش برفاهية.

وسيتضمن الماراثون ثلاث مسافات مختلفة وهي: 2 كيلومتر، 5 كيلومترات، 10 كيلومترات؛ لتناسب جميع الفئات المستهدفة، وعلى الراغبين في المشاركة بفعاليات الماراثون التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/N11EyJcyCdotjFPZ8

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، دور الجامعة المحوري والتزامها بأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال الماراثون إلى رفع الوعي حول أهمية الصحة العامة، كما تستهدف مشاركة طلاب الجامعات المصرية والشباب والمواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة البريطانية العام الماضي، بتنظيم أكبر ماراثون من أجل المناخ.

وقال "لطفي" إن الماراثون يتضمن العديد من الأنشطة الفنية والتوعوية التي ستقام على هامش فعالياته، مثل البازار الصحي، والمقرر من خلاله عرض مشاريع الطلاب ورواد الأعمال والمبادرات المتعلقة بالصحة بما في ذلك الصحة العقلية والغذائية، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة والتي تشمل ضغط الدم، والفحوصات الجلدية، وكذلك فحوصات الفم والأسنان، وغيرهم، فضلًا عن الأنشطة الرياضية المتنوعة مثل اليوجا ودروس اللياقة البدنية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو سعدة، قائد التحول الاستراتيجي بالجامعة البريطانية ورئيس اللجنة المنظمة للماراثون، إن الجامعة تنظم هذا الماراثون للعام الثاني على التوالي، بهدف رفع وعي طلابها وكذلك طلاب الجامعات الأخرى والمصريين بشكل عام حول أهمية الصحة العامة، وهو ما يتم من أجله تنظيم هذا الماراثون، لكي يعي الطلاب ذلك عن طريق حدث رياضي واجتماعي خارج المحاضرات التقليدية.

وأضاف "سعدة" أن الجامعة تضع أمامها هدفا تسعى لتحقيقه، تزامنًا مع أهداف التنمية المستدامة، ولهذا تنظم الجامعة ماراثونا من أجل الصحة العامة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.