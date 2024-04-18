عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجامعة البريطانية بمصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان أكبر ماراثون من أجل الصحة العامة

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة  الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أكبر ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة، بعنوان Run for Health and Well" - Being"، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وبحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يتم تنظيم فعاليات الماراثون بالتعاون مع  "Cairo Runners”، وذلك يوم الجمعة  القادم الموافق 19 أبريل الجاري، في تمام الساعة الـ 8 صباحًا، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفي إطار دعم الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( SDG 3)، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة الجيدة والعيش برفاهية.

وسيتضمن الماراثون ثلاث مسافات مختلفة وهي: 2 كيلومتر، 5 كيلومترات، 10 كيلومترات؛ لتناسب جميع الفئات المستهدفة، وعلى الراغبين في المشاركة بفعاليات الماراثون التسجيل من خلال الرابط التالي:  https://forms.gle/N11EyJcyCdotjFPZ8

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، دور الجامعة المحوري والتزامها بأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال الماراثون إلى رفع الوعي حول أهمية الصحة العامة، كما تستهدف مشاركة طلاب الجامعات المصرية والشباب والمواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة البريطانية العام الماضي، بتنظيم أكبر ماراثون من أجل المناخ.

txt

الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة مصر للعلوم بالأقصر

txt

الوكالة الأمريكية للتنمية: المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تعد الطلاب للنجاح بالعالم الحقيقي

txt

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع جامعة وسط لانكشاير البريطانية

txt

التعليم العالي تعلن توفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بـ مصر

txt

دورة تدريبية حول "تعزيز جودة أداء الإدارة التربوية في مواجهة الأزمات"

txt

البحث العلمي تعلن فتح التقديم بجامعة الطفل والاحتفال باليوم العالمي.. سجل عبر الرابط

txt

جامعة هليوبوليس تتعاون مع شركة بريفكت سباينينج لتقديم الخدمات الاستشارية وتعزيز التنمية المستدامة

txt

البحث العلمي تعلن عن ورشة "الجيل الخامس للموبايل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"

txt

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة .. قدم عبر هذا الرابط

txt

هل سينخفض تنسيق الجامعات هذا العام؟.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2024

وقال "لطفي" إن الماراثون يتضمن العديد من الأنشطة الفنية والتوعوية التي ستقام على هامش فعالياته، مثل البازار الصحي، والمقرر من خلاله عرض مشاريع الطلاب ورواد الأعمال والمبادرات المتعلقة بالصحة بما في ذلك الصحة العقلية والغذائية،  بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة والتي تشمل ضغط الدم، والفحوصات الجلدية، وكذلك فحوصات الفم والأسنان، وغيرهم، فضلًا عن الأنشطة الرياضية المتنوعة مثل اليوجا ودروس اللياقة البدنية.

من جانبه، قال الدكتور عمرو سعدة، قائد التحول الاستراتيجي بالجامعة البريطانية ورئيس اللجنة المنظمة للماراثون، إن الجامعة تنظم هذا الماراثون للعام الثاني على التوالي، بهدف رفع وعي طلابها وكذلك طلاب الجامعات الأخرى والمصريين بشكل عام حول أهمية الصحة العامة، وهو ما يتم من أجله تنظيم هذا الماراثون، لكي يعي الطلاب ذلك عن طريق حدث رياضي واجتماعي خارج المحاضرات التقليدية.

وأضاف "سعدة" أن الجامعة تضع أمامها هدفا تسعى لتحقيقه، تزامنًا مع أهداف التنمية المستدامة، ولهذا تنظم الجامعة ماراثونا من أجل الصحة العامة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

أمن واستقرار شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.. الرئيس السيسي يدق ناقوس الخطر

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

موضوعات متعلقة

الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة مصر للعلوم بالأقصر

الوكالة الأمريكية للتنمية: المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تعد الطلاب للنجاح بالعالم الحقيقي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع جامعة وسط لانكشاير البريطانية

التعليم العالي تعلن توفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بـ مصر

دورة تدريبية حول "تعزيز جودة أداء الإدارة التربوية في مواجهة الأزمات"

البحث العلمي تعلن فتح التقديم بجامعة الطفل والاحتفال باليوم العالمي.. سجل عبر الرابط

جامعة هليوبوليس تتعاون مع شركة بريفكت سباينينج لتقديم الخدمات الاستشارية وتعزيز التنمية المستدامة

البحث العلمي تعلن عن ورشة "الجيل الخامس للموبايل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"

ترشيحاتنا

وفاة مؤذن حزنا على فراق ابنه الإمام .. ماذا حدث في الغربية؟

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون بـ غزة

مش محتاج تروح لمدام عفاف.. اعرف أسهل طريقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انفجار بمصنع للكيماويات بالصين

هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح

تطوير "البلوهول" بمنطقة دهب جنوب سيناء وطرحها للاستثمار| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ