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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التعليم العالي تعلن توفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بـ مصر

صدى البلد


استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على اهتمام مصر الكبير بالدول الإفريقية الصديقة، وهو ما يُمثل استمرارًا لنهج تاريخي راسخ وثيق الصلة بجذور مصر الحضارية، مشيرًا إلى حرصها على مُشاركة خبراتها وقدراتها مع الدول الإفريقية الصديقة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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وبحث الجانبان تعزيز تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات المصرية والرواندية، وتفعيل التعاون في مجالات البحوث العلمية المُشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناول اللقاء زيادة عدد المنح المُقدمة لرواندا، في تخصصات (الطب، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والزراعة)؛ لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الروانديين، مما يُؤهلهم للمُساهمة في تنمية بلدهم، وذلك في ظل التطور والتنمية اللذين تسعى إليهما دولة رواندا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة في مصر، مشيرًا إلى أن منصة "Egy Aid" التي أطلقتها الوزارة؛ لتقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب المتفوقين، تساهم بشكل كبير في تبسيط عملية التقديم وتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

كما تتيح منصة "Egy Aid" للطلاب الوافدين التقديم على المنح الدراسية إلكترونيًا، ومتابعة مراحل قبولهم، والحصول على كافة المعلومات اللازمة حول برامج الدراسة المُتاحة في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أن المنصة توفر خدمة الدعم الفني للطلاب للإجابة على أي استفسارات لديهم، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك منظومة تعليمية عريقة، وبنية تحتية متطورة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أعرب السفير عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر ورواندا، وعن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن رواندا تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنها تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

حضر اللقاء، السيدة نور سليمان المساعدة التنفيذية في سفارة رواندا، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

 

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