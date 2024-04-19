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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق رعاية المبتكرين يُعلن عن اختيار منسقين بالجامعات والمدارس المصرية

صدى البلد

 أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن اختيار منسقين له بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، وذلك في إطار خطة الصندوق لدعم الطلاب المبدعين والموهوبين بجميع أنحاء مصر من مراحل مبكرة.

تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تعزيز آليات اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على المساهمة فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030،

وأكد وزير التعليم العالي أن دعم المبتكرين والنوابغ من أهم أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، إيمانًا من الوزارة بأن هذه الفئة من الطلاب تُمثل ثروة قومية يجب علينا رعايتها وتنميتها، مؤكدًا أن اختيار منسقين لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في مختلف المدارس والجامعات المصرية خطوة هامة في هذا الاتجاه.


وأشار د.أيمن عاشور إلى أنّ هذه الخطوة ستساعد على اكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهما من أجل تنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية، ونأمل أن يُساهم ذلك في تحقيق أهدافنا في بناء جيل من الشباب المبدع القادر على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية في مصر.


ومن جانبه، أشار د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أهداف الصندوق والتي من بينها دعم الطلاب المبدعين والموهوبين في جميع أنحاء مصر، حيث يُقدم الصندوق العديد من البرامج والأنشطة والخدمات للطلاب المبتكرين والنوابغ، بما في ذلك المنح الدراسية، والدعم المالي، والبرامج التدريبية، وفرص المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية.

وأكد د.ضياء خليل أن الصندوق حرص في اختياره لمنسقي الصندوق بالجامعات والمدارس أن يكونوا من أصحاب الخبرة الواسعة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن عدد منسقي الصندوق بالجامعات 62 منسقًا، وعدد منسقي الصندوق بالمدارس ما يقرب من 40 منسقًا، موضحًا أن هؤلاء المنسقين على استعداد دائم للتواصل مع الطلاب المبدعين والموهوبين بالمدرسة أو الجامعة؛ لتعريفهم ببرامج الصندوق وخدماته، ومساعدة الطلاب في إعداد طلبات الحصول على دعم الصندوق، وتقديم الدعم والتوجيه للطلاب في جميع مراحل تطوير مشاريعهم، فضلاً عن تنظيم فعاليات وورش عمل لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بالمدرسة أو الجامعة.

ورحب د.ضياء خليل بانضمام منسقين جدد، مثمنًا جهودهم في دعم الطلاب المبدعين والموهوبين، وأنّهم سيلعبون دورًا هامًا في تحقيق أهداف الصندوق في اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، داعيًا جميع الطلاب الذين لديهم أفكار لمشاريع ريادية أو ابتكارية، ويحتاجون إلى دعم مادي أو فني لتطوير مشروعهم، أو يبحثون عن توجيه ودعم من خبراء في مجال ريادة الأعمال والابتكار إلى التواصل مع منسقي الصندوق في المدرسة أو الجامعة.


 

صندوق رعاية المبتكرين المدارس الجامعات التعليم العالي

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