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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماع تعارفي بين ممثلي المؤسسات البحثية المصرية وأكاديمية العلوم الصينية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قامت أكاديمية العلوم الصيتية بتنظيم اجتماع تعارفي بين الدكتور تشين هيشينج، أستاذ فيزياء الطاقات العالية بالأكاديمية وممثلي العديد من الجامعات والمعاهد البحثية بمصر، على هامش الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى والتي عقدت في مدينة السلام (شرم الشيخ) خلال الأسبوع الحالي، مناقشة فرص التعاون البحثي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسات الصينية في مجال الطاقة واستكشاف إمكانات تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين
افتتح اللقاء العلمي الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث قامت بالترحيب بالخبير الصيني والسادة الحضور، وقامت سيادتها بالتعريف بأنشطة الأكاديمية والإشادة بالتعاون المثمر بين الجانب الصيني والأكاديمية في مختلف المجالات، وأكدت الفقي على أهمية الاجتماع لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي بين مصر والصين في مجال فيزياء الطاقات العالية وغيره من المجالات العلمية ذات الصلة.


ثم قام الخبير الصين الدكتور تشين هيشينج بعرض محاضرة حول وضع وآفاق أبحاث البنية التحتية الكبرى في الصين، بما في ذلك مرافق الإشعاع السينكروتروني، مصدر النيوترونات الانشطاري، مسرع الفيزياء الجسيمية والنووية، التلسكوب الكبير، والتوكاماك الفائق التوصيل، وإدارة المخلفات الجيولوجية، والتطبيقات الخاصة بحفظ وترميم الآثار. كما ناقش الفرص المحتملة للتعاون والتطبيقات البحثية مع العلماء المصريين في هذا المجال.


تشين هو باحث مرموق في مجال الفيزياء عالية الطاقة، حاصل على دكتوراه في الفيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. قدم مساهمات كبيرة في اكتشاف تدفق  الجلون والدراسة النظامية لفيزياء  الجلون في تجربة مارك- جيه في مركز ديزي. كما قاد فريق مشروع مسرع الإلكترونات- البوزيترونات في بكين وحقق نتائج فيزيائية مهمة في منطقة الطاقة الساحرة، بما في ذلك القياس الدقيق لقيمة R بين 2 و 5 جيجا إلكترون فولت واكتشاف الرنين الجديد X18351.
وقد حضر الاجتماع لفيفا متميزا من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية من كلية العلوم جامعة القاهرة، هيئة الطاقة الذرية ومعهد بحوث الإلكترونيات، وهيئة الاستشعار عن بعد، وجامعة أسيوط، والعديد من شباب الباحثين.


وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان على أهمية تعظيم سبل الاستفادة من التعاون والعمل على تأسيس برامج جديدة لتمكين شباب الباحثين في هذا المجال الهام.

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